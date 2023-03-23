Новый кроссовер Chery TJ−1 сфотографировали без камуфляжа

Конкретные ТТХ агрегатов не афишируются. Компания сообщила лишь, что PHEV-версия кроссовера способна проехать на электротяге более 100 километров, а ее максимальный запас хода составляет около 1200 километров.

Приборная панель машины выполнена в виде прямоугольного монитора. За мультимедиа отвечает здоровенный «телевизор», занявший практически всю центральную консоль. Известно, что в список опций Chery TJ−1 войдут система распознавания лиц, кресла с вентиляцией и массажем, а также акустическая система Sony.

В июле, как уже было сказано, Chery TJ−1 выйдет на китайский рынок, а вот когда он доберется до нашей страны, непонятно. Его коммерческое наименование тоже пока под вопросом. Однако по предварительным данным, в российскую продажу кроссовер может поступить как Omoda C7.