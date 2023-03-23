Новый кроссовер Chery TJ−1 сфотографировали без камуфляжа

Раньше мы видели Chery TJ−1 лишь в камуфляже, теперь же в сети появились снимки машины без какой-либо маскировочной пленки. Уже известно, что автомобиль будет позиционироваться брендом как «единственная полноприводная модель дешевле 100 000 юаней» (около 1,1 млн. рублей).
Габаритные размеры TJ−1 составляют 4515х1865х1680 мм, колесная база — 2675 мм. По этим параметрам новичок близок к Chery Tiggo 7 Pro Max. В его моторную гамму войдут две силовые установки. Первая — 1,6-литровый бензиновый турбодвижок неизвестной мощности в сочетании с семиступенчатым «роботом». Вторая — подключаемая гибридная (PHEV) с 1,5-литровой «бензинкой».
Конкретные ТТХ агрегатов не афишируются. Компания сообщила лишь, что PHEV-версия кроссовера способна проехать на электротяге более 100 километров, а ее максимальный запас хода составляет около 1200 километров.
Приборная панель машины выполнена в виде прямоугольного монитора. За мультимедиа отвечает здоровенный «телевизор», занявший практически всю центральную консоль. Известно, что в список опций Chery TJ−1 войдут система распознавания лиц, кресла с вентиляцией и массажем, а также акустическая система Sony.
В июле, как уже было сказано, Chery TJ−1 выйдет на китайский рынок, а вот когда он доберется до нашей страны, непонятно. Его коммерческое наименование тоже пока под вопросом. Однако по предварительным данным, в российскую продажу кроссовер может поступить как Omoda C7.