Скрытая угроза: чем опасны китайские гибриды и электромобили

Массовое развитие электромобилей действительно сильно изменило мировой автопром. Российский пока сопротивляется, но и его скоро прогнут. По мнению Дмитрия Турчина, генерального директора компании «Рэнера» (дочерняя структура «Росатома»), рынок постепенно будет дрейфовать в сторону инноваций на колесах.
Эксперт уверен, что граждане не станут заниматься «эксплуатационным мазохизмом», то есть регулярным обслуживанием и ремонтом топливной машины. Ведь у «электрички» нет ДВС, значит, масло и свечи менять не надо. Итог — мороки меньше, а экономия больше. Однако не все так просто.
Уже сейчас на рынке предостаточно гибридов и «электричек», ввезенных из Китая. У всех свои технические решения. Рядовому покупателю в них разобраться трудно, но нужно. Ведь незнание не освобождает от проблем. Порой довольно серьезных.
На «Межотраслевом автомобильном конгрессе», который прошел в Москве, Дмитрий Турчин рассказал про конструкцию некоторых батарей made in China. Он отметил, что в ряде автомобилей они очень низкого качества. Культура производства оставляет желать лучшего, что влечет высокий риск поломок. А фитинги сделаны из дешевого пластика. Такой трескается на морозе, провоцируя протечку антифриза, что приводит к короткому замыканию и пожару. Вот почему электрокары самовозгораются на парковках. Очень хочется надеяться, что в российско-китайских кроссоверах и седанах технологии более современные.
От себя добавим, что у даже довольно дорогих азиатских «электричек» батарея вообще ничем не защищена. А ведь если ее пробить, скажем, на бездорожье, замыкание неминуемо.
Представители «Рэнеры» рассказали, что у них есть готовые решения, не уступающие западным. Например, ячейки VDA почти такие же, что применяют на BMW iX. А пластики, коннекторы, жгуты проводов уже сейчас реально производить в России. Беда лишь в том, что собственное производство тяговых батарей у нас только развивается. «Рэнера» готова наладить этот процесс, начиная с добычи лития и заканчивая утилизацией отслуживших свое изделий. Конечно же на ее плечи ложится и сборка накопителей энергии. Но дело это не быстрое. Остается пожелать нашим гражданам, чтобы они учили матчасть. Иначе однажды дорогущий электрокар сгорит как ведьма на костре.