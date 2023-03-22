Скрытая угроза: чем опасны китайские гибриды и электромобили

Массовое развитие электромобилей действительно сильно изменило мировой автопром. Российский пока сопротивляется, но и его скоро прогнут. По мнению Дмитрия Турчина, генерального директора компании «Рэнера» (дочерняя структура «Росатома»), рынок постепенно будет дрейфовать в сторону инноваций на колесах.

Эксперт уверен, что граждане не станут заниматься «эксплуатационным мазохизмом», то есть регулярным обслуживанием и ремонтом топливной машины. Ведь у «электрички» нет ДВС, значит, масло и свечи менять не надо. Итог — мороки меньше, а экономия больше. Однако не все так просто.

Уже сейчас на рынке предостаточно гибридов и «электричек», ввезенных из Китая. У всех свои технические решения. Рядовому покупателю в них разобраться трудно, но нужно. Ведь незнание не освобождает от проблем. Порой довольно серьезных.