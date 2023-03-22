Скрытая угроза: чем опасны китайские гибриды и электромобили

Фото: globallookpress.com
В последнее время только и разговоров, что про электротранспорт: ему прочат в нашей стране грандиозное будущее. Даже тех россиян, что всю жизнь тяготели к бензиновым «железным коням», постепенно приучают к «электричкам». Но такие машины несут и серьезную опасность. Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказали эксперты рынка.
Виктор Васильев

Массовое развитие электромобилей действительно сильно изменило мировой автопром. Российский пока сопротивляется, но и его скоро прогнут. По мнению Дмитрия Турчина, генерального директора компании «Рэнера» (дочерняя структура «Росатома»), рынок постепенно будет дрейфовать в сторону инноваций на колесах.

Эксперт уверен, что граждане не станут заниматься «эксплуатационным мазохизмом», то есть регулярным обслуживанием и ремонтом топливной машины. Ведь у «электрички» нет ДВС, значит, масло и свечи менять не надо. Итог — мороки меньше, а экономия больше. Однако не все так просто.

Уже сейчас на рынке предостаточно гибридов и «электричек», ввезенных из Китая. У всех свои технические решения. Рядовому покупателю в них разобраться трудно, но нужно. Ведь незнание не освобождает от проблем. Порой довольно серьезных.

Фото: АвтоВзгляд

На «Межотраслевом автомобильном конгрессе», который прошел в Москве, Дмитрий Турчин рассказал про конструкцию некоторых батарей made in China. Он отметил, что в ряде автомобилей они очень низкого качества. Культура производства оставляет желать лучшего, что влечет высокий риск поломок. А фитинги сделаны из дешевого пластика. Такой трескается на морозе, провоцируя протечку антифриза, что приводит к короткому замыканию и пожару. Вот почему электрокары самовозгораются на парковках. Очень хочется надеяться, что в российско-китайских кроссоверах и седанах технологии более современные.

От себя добавим, что у даже довольно дорогих азиатских «электричек» батарея вообще ничем не защищена. А ведь если ее пробить, скажем, на бездорожье, замыкание неминуемо.

Представители «Рэнеры» рассказали, что у них есть готовые решения, не уступающие западным. Например, ячейки VDA почти такие же, что применяют на BMW iX. А пластики, коннекторы, жгуты проводов уже сейчас реально производить в России. Беда лишь в том, что собственное производство тяговых батарей у нас только развивается. «Рэнера» готова наладить этот процесс, начиная с добычи лития и заканчивая утилизацией отслуживших свое изделий. Конечно же на ее плечи ложится и сборка накопителей энергии. Но дело это не быстрое. Остается пожелать нашим гражданам, чтобы они учили матчасть. Иначе однажды дорогущий электрокар сгорит как ведьма на костре.

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22 марта 2023
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