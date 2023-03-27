Иранцы начнут производить в России дешевые запчасти для иномарок

— Иранская промышленность находится под санкциями уже 43 года, и мы сумели приспособиться к этой ситуации. В мае 2023 года в Москву прибудет делегация крупнейших производителей автозапчастей из Ирана. В ходе визита планируется выбрать площадки для создания российских производств недорогих комплектующих для автомобилей таких марок, как Renault, Peugeot, Nissan и ряда других, — сообщил советник и представитель по Ирану Евразийского бизнес-совета Аббас Мирзаи Гази.

По его словам, иранские промышленники готовы наладить в России выпуск широкой номенклатуры комплектующих, в которых остро нуждается отечественный автопром. Среди них он назвал подушки безопасности, элементы систем ABS, сиденья, ремни безопасности и прочие компоненты.

В свою очередь, директор по международным отношениям компании «Бест Моторс» Ирина Лапкина, касаясь вопроса инвестиций в создание подобных производств, заверила что их обеспечат как иранские компании, так и российские бизнес-структуры. Она подчеркнула, что найти сейчас средства для организации выпуска автокомпонентов в нашей стране никаких проблем нет.