Объявлены сроки начала продаж и название Exeed AtlantiX в России

По мнению представителей российского офиса Exeed, автомобилям больше к лицу имена собственные, нежели невнятные аббревиатуры. И особенно в случае с новым флагманом бренда, чье нынешнее название для нашей страны вызовет у потребителя явные ассоциации с достаточно популярной моделью Lexus.

Однако китайская сторона считает правильным придерживаться однажды выбранной политики нейминга. Тем более, уверены в Поднебесной, в ближайшие годы о японских авто в России и забудут, да и сами китайцы уже не пустят сюда конкурентов, плотно застолбив рынок.

К слову о конкурентах. Создавая Exeed RX, производитель ориентировался на стандарты, заданные Mercedes-Benz, а потому именно немецкие кроссоверы и станут «мишенью» и основными соперниками новинки.