Объявлены сроки начала продаж и название Exeed AtlantiX в России

По мнению представителей российского офиса Exeed, автомобилям больше к лицу имена собственные, нежели невнятные аббревиатуры. И особенно в случае с новым флагманом бренда, чье нынешнее название для нашей страны вызовет у потребителя явные ассоциации с достаточно популярной моделью Lexus.
Однако китайская сторона считает правильным придерживаться однажды выбранной политики нейминга. Тем более, уверены в Поднебесной, в ближайшие годы о японских авто в России и забудут, да и сами китайцы уже не пустят сюда конкурентов, плотно застолбив рынок.
К слову о конкурентах. Создавая Exeed RX, производитель ориентировался на стандарты, заданные Mercedes-Benz, а потому именно немецкие кроссоверы и станут «мишенью» и основными соперниками новинки.
Exeed RX базируется на модульной платформе M3X 2.0: длина автомобиля достигает 4781 мм, а колесная база — 2815 мм. Российским покупателям предложат двухлитровый мотор, дефорсированный до 249 л. с. (в Китае — 261 л. с.), семиступенчатый «робот» и полный привод.
И если модификация предусмотрена одна, то комплектаций будет две. Exeed RX порадует довольно богатым оснащением, включающим, помимо прочего, систему ионизации и ароматизации воздуха (три аромата), панорамную крышу, функцию массажа для водителя и переднего пассажира, а также круговой обзор на… 540 градусов — камеры покажут и то, что происходит под машиной.
Что же касается старта официальных продаж, то принимать заказы на Exeed RX дилеры начнут летом. Однако о ценах пока говорить рано — они будут серьезно зависеть от финансовой ситуации на рынке, которая сейчас из-за банковского кризиса в США весьма неоднозначна и нестабильна.