Названа дата старта продаж «бюджетника» Chery Arrizo 5 GT

Chery Arrizo 5 GT станет доступен для покупки (пока — только в КНР) до конца марта. Машина получила новые светодиодные фары, Х-дизайн «морды» в духе Lexus и динамические «поворотники». Габаритные размеры те же, что и у предшествующего поколения: 4710х1829х1490 мм с колесной базой 2670 мм. Это чуть больше чем у LADA Vesta с ее длиной кузова, равной 4410 мм и расстоянием между осями в 2635 мм.

В салоне четырехдверки мониторы «приборки» и мультимедийной системы «сдвинуты» вместе, создавая визуальную иллюзию общего 20,5-дюймового экрана. Arrizo 5 GT оснащен системой управления качеством климата, которая сама решает, когда следует переключиться с забора внешнего воздуха на салонную рециркуляцию и обратно. Машина получила адаптивный «круиз», системы слежения за полосами и дорожными знаками, экстренного торможения, мониторинга слепых зон и видеокамеры кругового обзора. В базовой комплектации предусмотрены шесть подушек безопасности.

Под капотом — 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л. с., агрегатированный с вариатором с девятью виртуальными «ступенями». О стоимости новинки пока официальных данных нет. Предыдущая модель продавалась по ценам в пределах 99 900−108 900 юаней (1,1—1,2 млн. рублей). С учетом наблюдающегося сейчас мощного затоваривания китайского рынка новых автомобилей, вряд ли цены новинки будут сильно отличаться от «прайсов» модели-предшественницы.

Со временем не исключено появление этого авто и на российском рынке — под одной из торговых марок, которые тут наплодил материнский бренд Chery. Опыт подсказывает, что в этом случае российские цены Chery Arrizo 5 GT окажутся вдвое выше китайских — примерно на уровне 2,2—2,5 млн. рублей.