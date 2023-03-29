АВТОВАЗ собрал первую LADA Vesta NG с вариатором

Фото производителя
В Тольятти начали сборку опытной партии Vesta NG с автоматической трансмиссией. Речь идет о CVT. Инсайдеры предполагают, что после того, как будут готовы несколько автомобилей, их отправят на испытания и ресурсные тесты.
Виктор Васильев

О появлении двухпедальной версии сообщает популярный паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте». Однако данных о том, с какой компанией удалось договориться о поставках трансмиссий, нет. Не называют и сроков появления товарных машин. Есть лишь предварительная информация, что «Веста» с вариатором появится в 2024 году. Однако ранее сам производитель говорил, что «автоматическую» LADA Vesta можно будет увидеть уже в 2023-ем.

Что касается «варика», то, скорее всего, он будет китайским. О собственной разработке речи не идет, так как это потребовало бы колоссальных инвестиций и времени. Глава АВТОВАЗа Максим Соколов ранее оценивал потенциальные вложения в проект в 30 млрд. руб. Поэтому дешевле и быстрее купить то, что уже есть, а потом «подружить» с азиатской «коробкой» российский мотор. Видимо, этим сейчас и занимаются в Тольятти.

АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, производители, новая модель
29 марта 2023
26