АВТОВАЗ собрал первую LADA Vesta NG с вариатором

О появлении двухпедальной версии сообщает популярный паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте». Однако данных о том, с какой компанией удалось договориться о поставках трансмиссий, нет. Не называют и сроков появления товарных машин. Есть лишь предварительная информация, что «Веста» с вариатором появится в 2024 году. Однако ранее сам производитель говорил, что «автоматическую» LADA Vesta можно будет увидеть уже в 2023-ем.

Что касается «варика», то, скорее всего, он будет китайским. О собственной разработке речи не идет, так как это потребовало бы колоссальных инвестиций и времени. Глава АВТОВАЗа Максим Соколов ранее оценивал потенциальные вложения в проект в 30 млрд. руб. Поэтому дешевле и быстрее купить то, что уже есть, а потом «подружить» с азиатской «коробкой» российский мотор. Видимо, этим сейчас и занимаются в Тольятти.