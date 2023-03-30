Дилеры показали салон нового бюджетного седана Omoda S5 в России

Седан Omoda S5 станет второй моделью в продуктовой линейке китайской марки в России. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в дилерской сети, новинка будет представлена в двух различных модификациях и с парой бензиновых силовых агрегатов. В их числе: атмосферный и турбированный моторы объемом 1,5 литра, коробка передач — бесступенчатый вариатор. Ожидается появление трех версий с разным набором оснащения.
Новинке положен полный электропакет, мультимедийно-развлекательный комплекс с большим тачскрином в центральной консоли, обученным отражать содержимое смартфонов, а также интерактивная графическая приборная доска, аудиосистема и мультифункциональный руль с электроусилителем.
Помимо прочего, автомобиль оборудован функцией запуска мотора кнопкой, электронным стояночным тормозом, умеющим автоматически прикусывать колодки, а также климат-контролем. Разумеется, найдется и широкий спектр систем, отвечающих за комфорт и безопасность.
Кстати сказать, интерьер не отличается от салона автомобиля, представленного на домашнем рынке. Правда, как заявили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, логотип головного бренда Chery на рулевом колесе в ближайшем будущем будет заменен на эмблему Omoda.
Кроме того, Omoda S5 не обделен светодиодной оптикой по кругу, а в зависимости от версии седан можно будет заказать с легкосплавными дисками 16-го или 17-го диаметра.
Стоит добавить, что это не единственная премьера, приготовленная китайцами для наших потребителей. До конца 2023 года марка планирует выкатить на рынок два новых кроссовера с шильдками С3 и С7, а также полностью электрическую версию Omoda С5.