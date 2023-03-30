Дилеры показали салон нового бюджетного седана Omoda S5 в России

Седан Omoda S5 станет второй моделью в продуктовой линейке китайской марки в России. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в дилерской сети, новинка будет представлена в двух различных модификациях и с парой бензиновых силовых агрегатов. В их числе: атмосферный и турбированный моторы объемом 1,5 литра, коробка передач — бесступенчатый вариатор. Ожидается появление трех версий с разным набором оснащения.

Новинке положен полный электропакет, мультимедийно-развлекательный комплекс с большим тачскрином в центральной консоли, обученным отражать содержимое смартфонов, а также интерактивная графическая приборная доска, аудиосистема и мультифункциональный руль с электроусилителем.

Помимо прочего, автомобиль оборудован функцией запуска мотора кнопкой, электронным стояночным тормозом, умеющим автоматически прикусывать колодки, а также климат-контролем. Разумеется, найдется и широкий спектр систем, отвечающих за комфорт и безопасность.