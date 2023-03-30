Китайская Omoda навяжет конкуренцию ведущим автобрендам в 25 странах

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Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» на онлайн-встрече директор департамента по исследованию, разработкам и развитию бренда Omoda Сяохун Хоу, в рамках глобальной экспансии до конца 2023 года марка выйдет на 25 новых рынков, где намерена конкурировать со всеми ведущими автопроизводителями.
Вячеслав Василенко

Справедливости ради стоит отметить, что первым экспортным рынком для китайского бренда стала Россия, где спустя пару месяцев после запуска продаж Omoda продемонстрировала завидные показатели продаж, к концу января ворвавшись в десятку наиболее востребованных автомобилей у наших соотечественников. Скажем больше: кроссовер Omoda C5 оказался лидером среди всех представленных на рынке иномарок, покупаемых в кредит посредством фирменной маркетинговой программы.

Вторым рынком сбыта стала Мексика, где за неприлично короткий срок марка завоевала абсолютное лидерство в своем сегменте. В марте список экспортных стран пополнили Индонезия, Австралия и Турция. В настоящий момент завершается сертификация автомобилей в Чили, а до конца 2023 года, как уже было сказано, компания освоит 25 различных рынков. Кроме того, за пределами Китая готовятся к открытию пять новых R&D-центров для исследования и разработок будущей продукции марки.

«Мы позиционируем свой бренд, как нечто суперсовременное, модное, технологичное и задающее тренды. Россия является для компании одним из ключевых рынков, поэтому многие передовые решения мы впервые презентуем именно здесь. Добавлю, что на разных рынках мы намерены конкурировать с разными автопроизводителями, но главное — с ведущими из них», — заявил порталу «АвтоВзгляд» директор департамента по исследованию, разработкам и развитию бренда Omoda Сяохун Хоу.

30 марта 2023
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