Китайская Omoda навяжет конкуренцию ведущим автобрендам в 25 странах

Справедливости ради стоит отметить, что первым экспортным рынком для китайского бренда стала Россия, где спустя пару месяцев после запуска продаж Omoda продемонстрировала завидные показатели продаж, к концу января ворвавшись в десятку наиболее востребованных автомобилей у наших соотечественников. Скажем больше: кроссовер Omoda C5 оказался лидером среди всех представленных на рынке иномарок, покупаемых в кредит посредством фирменной маркетинговой программы.

Вторым рынком сбыта стала Мексика, где за неприлично короткий срок марка завоевала абсолютное лидерство в своем сегменте. В марте список экспортных стран пополнили Индонезия, Австралия и Турция. В настоящий момент завершается сертификация автомобилей в Чили, а до конца 2023 года, как уже было сказано, компания освоит 25 различных рынков. Кроме того, за пределами Китая готовятся к открытию пять новых R&D-центров для исследования и разработок будущей продукции марки.

«Мы позиционируем свой бренд, как нечто суперсовременное, модное, технологичное и задающее тренды. Россия является для компании одним из ключевых рынков, поэтому многие передовые решения мы впервые презентуем именно здесь. Добавлю, что на разных рынках мы намерены конкурировать с разными автопроизводителями, но главное — с ведущими из них», — заявил порталу «АвтоВзгляд» директор департамента по исследованию, разработкам и развитию бренда Omoda Сяохун Хоу.