Опубликованы первые снимки новейшего кроссовера Jaecoo 7, который приедет в Россию

Впервые таинственный кроссовер попался на глаза «фотошпионов» в ноябре прошлого года, но тогда было не совсем понятно, что это за версия. Теперь ответ на вопрос найден — так будет выглядеть Chery T1EJ для внешних рынков. Из отличий — чуть видоизмененная радиаторная решетка, перелицованный передний бампер и наличие противотуманных фар.

Что же касается интерьера, то Jaecoo 7 получит огромный тачпад мультимедийного комплекса, цифровую доску приборов, мощный селектор коробки передач. А вот руль у новинки — традиционный для Chery.

Интересно, что семейство Jaecoo упоминалось во время недавней медиаконференции, которую Omoda проводила в Казахстане. И хотя представители бренда говорили о нем как об отдельной линейке, по данным наших коллег из «Китайских автомобилей», и в Казахстане, и в России Jaecoo станет частью Omoda. Официально это пока не подтверждено, но шансы действительно высоки.

Остается лишь добавить, что Chery T1EJ поступит в продажу в КНР только в июле-августе. Так что ждать в России Jaecoo 7 в ближайшие месяцы не стоит.