Китайская монополия: 25 «поднебесных» новинок, готовых поработить авторынок России

Вероятно, у китайцев случилось весеннее обострение. Уж как-то очень активно они ринулись в атаку на российский авторынок, представляя свои новинки едва ли не каждую неделю. Причем в самых разных сегментах — от бюджетного до неприлично премиального, от электрокаров до «бездорожников».

При этом они «повыкидывали» из различных рейтингов продаж прочих иностранцев и уже вплотную приблизились к исконно русской LADA. Нравится вам это или нет, но такова наша новая реальность.