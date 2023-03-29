Китайская монополия: 25 «поднебесных» новинок, готовых поработить авторынок России

Вероятно, у китайцев случилось весеннее обострение. Уж как-то очень активно они ринулись в атаку на российский авторынок, представляя свои новинки едва ли не каждую неделю. Причем в самых разных сегментах — от бюджетного до неприлично премиального, от электрокаров до «бездорожников».
При этом они «повыкидывали» из различных рейтингов продаж прочих иностранцев и уже вплотную приблизились к исконно русской LADA. Нравится вам это или нет, но такова наша новая реальность.
Примечательно, что в Россию привезли автомобили, о которых даже в Китае ничего не слышали. Кто-то из «поднебесных» брендов спрятался от возможных вторичных санкций под таинственными масками, а кто-то специально для нашего рынка выдумал себе новые названия. Что ж, спасибо за эксклюзив. Главное, чтобы он смог оправдать доверие потребителей. Как думаете, сможет?
Хотя с учетом того, как русский человек стал все активнее присматриваться к автоизделиям из Китая, они действительно умеют удивлять. А грядущая партия новинок призвана и вовсе сразить российский рынок наповал. А подробнее о ближайших премьерах — в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно послушать здесь.