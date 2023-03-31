Эксперты усомнились в компетенции Минпромторга и грядущем росте авторынка

Так, по прогнозам бывшего российского подразделения авторитетной международной компании PwC, ныне переименованного в фирму «Технологии доверия», в 2023 году в стране будет реализовано порядка 670 000 легковушек. А при самом лучшем развитии событий — не более 800 000 единиц.

Ожидается, что доля отечественных марок увеличится до 45%, в частности, благодаря появлению новых «Эволютов», «Москвичей» и LADA. Волжане, кстати, вовсю готовятся перезапустить некогда принадлежавший Nissan завод в Санкт-Петербурге, где начнется сборка ранее неизвестных нам моделей. Пусть и при участии свежеиспеченных китайских партнеров. К слову, очень скоро основную долю авторынка в стране азиаты и займут. Как говорится, вопрос времени.

По мнению аналитиков, только к 2027 году продажи машин в России смогут выйти на ежегодный объем в 1,5 млн. экземпляров. Что, впрочем, не мешает Минпромторгу вкручивать в уши потребителей сомнительную информацию.