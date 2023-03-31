Geely поможет Renault с выпуском силовых агрегатов

По информации Reuters, в рамках партнерства компании займутся разработкой и конструированием бензиновых двигателей нового поколения, а также гибридных силовых установок и коробок передач. В совместном предприятии каждому из автоконцернов достанется по 50% акций.

Ожидается, что ежегодно сборочные площадки будут производить не менее 5 000 000 двигателей для моделей Renault и Geely, предоставив без малого 20 000 рабочих мест в более, чем 130 различных странах.

Кроме того, производители активно трудятся и над электрическими технологиями. Причем французы решили полностью отдать свои наработки в этом сегменте на откуп новым китайским компаньонам.