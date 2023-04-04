FAW анонсировал старт российских продаж лифтбэка В70 и кроссовера Bestune Т55

Через пару недель модельный ряд марки FAW, в который сегодня входит только кроссовер Bestune T77, пополнится еще одним SUV и лифтбэком. Первый займет место простившегося с Россией Besturn X40 — он чуть компактнее T77: габариты Bestune Т55 — 4437/1850/1625 мм, а колесная база — 2650 мм. Мотор — 124-сильный «турбо» на 1,5 литра, коробка — семиступенчатый «робот», привод — передний.

Что же касается В70, то это лифтбэк D-класса. Размеры: 4810/1840/1455 мм при колесной базе в 2800 мм (по своим габаритам он меньше, например, Kia K5 и Hyundai Sonata). Двигателей в линейке два: 1,5-литровый на 124 силы и двухлитровый на 160 л. с., коробки тоже — шестискоростной «автомат» Aisin и семидиапазонный «робот». Но ведущими могут быть только передние колеса.

И хотя старт продаж FAW В70 и Bestune Т55 запланирован на апрель, никаких даже ориентировочных цен представители компании пока не называют. Если учесть, что за Bestune T77 сейчас просят от 2 169 000 рублей, можно предположить, что T55 впишется в «двуху». Но как оно будет наверняка, узнаем позже — когда китайцы опубликуют полные описания комплектаций моделей, ориентированных на наш рынок.