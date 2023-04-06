Chery рассекретила технические характеристики нового кроссовера Tiggo 8 Pro e+

Надеемся, что шутка про то, как Land Rover хорошо умеет ехать только в автосервис, никакого отношения к китайскому кроссоверу не имеет. Впрочем, надежда умирает последней. Но как бы то ни было, гибрид Chery Tiggo 8 Pro e+ готов удивить будущих владельцев дальностью хода, равной 1000 километров. При условии максимальной зарядки и полного бака топлива.

Силовая установка построена вокруг бензинового наддувного двигателя мощностью 147 сил, в тандеме с которым трудятся два электромотора с суммарной отдачей 88 л. с. Трансмиссия — DHT — умеет одновременно контактировать и с ДВС, и с парой движков на электротяге, предоставляя водителю выбор из девяти режимов работы: одномоторный или двухмоторный, последовательный, параллельный и прямой привод, а также различные алгоритмы рекуперации энергии.

К примеру, в пробке автомобиль сможет двигаться только на электричестве, в смешанном цикле будет последовательно включаться «электро» и ДВС, а в кикдауне пиковую мощность обеспечат все три мотора. При этом в ходе торможения легко перейти в режим рекуперации, образуя энергию авто в электричество и отдавая заряд аккумулятору. Батарея, к слову, на стационарном зарядочном терминале до 6.5 кВт заполняется за 1 час.

О ценах на гибридный Chery Tiggo 8 Pro e+ китайцы пока не говорят, зато подтверждают, что в продажу на российском рынке новинка поступит до конца весны 2023 года.