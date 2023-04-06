Разорить дилера: сколько стоит автосалон марки Ехееd в России

В нашей стране у Exeed сейчас 108 точек продаж, и их число глобально расти не будет. Да и зачем, если даже у представителей той же «большой немецкой тройки», позорно сбежавшей из нашей страны, было по 80—90 ДЦ на брата. Чего вполне хватало для сытой жизни.

Другое дело, что пока все без исключения «иксидовские» автосалоны совершенно не похожи на локации, где торгуют премиальными автомобилями. Да что там: во многие из них потенциальному клиенту, привыкшему к сервису BMW и Mercedes-Benz, даже заходить как-то не хочется — несолидно.

Хотя что это я? Один из всей этой сотни ДЦ все-таки соответствует стандартам, заданным маркой. Правда, открылся он только на днях в Санкт-Петербурге. Зато именно на него теперь должны равняться все остальные. Что, надо сказать, встанет им в копеечку.

Инвестиции в построенный с нуля объект составили 110 млн. рублей. В указанную сумму, правда, входит и возведение собственно здания, и практически вся его отделка, которая… родом из Поднебесной. Что касается сроков строительства, то на все про все у владельца ДЦ ушло всего шесть месяцев.