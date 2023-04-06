Разорить дилера: сколько стоит автосалон марки Ехееd в России

В нашей стране у Exeed сейчас 108 точек продаж, и их число глобально расти не будет. Да и зачем, если даже у представителей той же «большой немецкой тройки», позорно сбежавшей из нашей страны, было по 80—90 ДЦ на брата. Чего вполне хватало для сытой жизни.
Другое дело, что пока все без исключения «иксидовские» автосалоны совершенно не похожи на локации, где торгуют премиальными автомобилями. Да что там: во многие из них потенциальному клиенту, привыкшему к сервису BMW и Mercedes-Benz, даже заходить как-то не хочется — несолидно.
Хотя что это я? Один из всей этой сотни ДЦ все-таки соответствует стандартам, заданным маркой. Правда, открылся он только на днях в Санкт-Петербурге. Зато именно на него теперь должны равняться все остальные. Что, надо сказать, встанет им в копеечку.
Инвестиции в построенный с нуля объект составили 110 млн. рублей. В указанную сумму, правда, входит и возведение собственно здания, и практически вся его отделка, которая… родом из Поднебесной. Что касается сроков строительства, то на все про все у владельца ДЦ ушло всего шесть месяцев.
Затраты, согласитесь, серьезные. Однако российский офис Exeed утверждает, что к концу 2023-го все дилерские центры бренда будут выглядеть точно так же. А чтобы владельцы бизнесов не перекладывали траты на клиентов, безбожно задирая цены на авто марки и впаривая им коврики за миллион «деревянных», Exeed компенсирует им половину расходов на оформление в корпоративном стиле фасадов и внутреннего убранства. Кроме того, сейчас идут активные работы по локализации компонентов и внешней, и внутренней отделки в России.
«Ну а что же это за требования такие, за соответствие которым требуется платить десятки миллионов рублей?» — спросите вы. В общем и целом — ничего особенного, хотя, конечно, как посмотреть.
В «стандарт 3.0», как называет его Exeed, входит, во-первых, ультрасовременная светодинамическая отделка фасада помещения. А во-вторых, в-третьих и в четвертых — почти домашяя архитектура интерьера. Шоу-рум, разделенный на несколько зон, дает клиенту возможность реально почувствовать себя в стильной гостиной, на уютной кухне, в рабочем кабинете и даже за стойкой модного бара. Везде — с максимальным удобством и комфортом. Плюс приватная зона выдачи автомобилей, ненавязчивая (но на широких экранах) информация о всех процессах, что происходит сейчас с машиной, если она в ремзоне, ну и другие плюшки-приятности. Все стильно, модно, клиентоориентировано. Рекомендуем.