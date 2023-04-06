Toyota и Volkswagen в пролете: как китайские автопроизводители вытесняют конкурентов

Похоже, что крупные зарубежные бренды «проспали» перемены, происходившие в Поднебесной в последние годы. Их рыночная доля начала снижаться еще в 2020-м, а к четвертому кварталу 2022-го она рухнула с 61% до 41%. Среди японских производителей сильно просели Nissan и Honda, и лишь Toyota пока более-менее держится.

И дальше, судя по всему, события будут развиваться так же, на что намекает статистика за первый квартал года нынешнего. Доля производителей из Страны восходящего солнца сократилась на 39%, а «немцев» — на 21%. При этом, например, местный производитель гибридов и электрокаров BYD показал 70-процентный рост, реализовав 300 000 машин.

Как пишет портал «Китайские автомобили», вытеснение глобальных брендов с рынка Китая — одна из долгосрочных целей местного правительства. Массовое создание совместных предприятий по выпуску легковушек и грузовиков с немецкими и японскими компаниями привело к утечкам технологий, чем китайцы и воспользовались.