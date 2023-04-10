АВТОВАЗ начинает поставки LADA Niva Travel в новом варианте исполнения

Символика «Лиги» прослеживается на ковриках в салоне и багажном отсеке автомобиля, а также на специальной сумке-органайзере. Любители активного отдыха и экстремальных автопутешествий наверняка оценят фартук ковра багажника, позволяющий прикрыть бампер при погрузке или выгрузке. Приятное дополнение — фирменный рюкзак и термокружка с гравировкой специальной серии KHL.

Впрочем, куда важнее, что LADA Niva Travel KHL оснащена подогревом кресел и лобового стекла, а также камерой заднего вида с интегрированным омывателем, парктрониками и уникальным off-road пакетом. Последний включает в себя шноркель, колесные диски из легкого сплава с увеличенным диаметром и цветом «антрацит», которые обернуты в «грязевые» шины A/T. Венчают картину улучшенная мультимедийная система и кондиционер.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, дилеры попросят за новинку не менее 1 240 000 рублей, однако с учетом действия программы господдержки выгода при покупке может составлять до 25%.