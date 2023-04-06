За что и как водителей легковых авто регулярно «кошмарят» дальнобойщики

Не менее едко воспринимают пилоты длинномеров зарвавшихся «шумахеров». Мало того, что они бессистемно рыскают по дороге, так еще и подрезают многотонные махины, создавая жизненно опасные аварийные ситуации. За такое сознательное «исполнение» водители грузовиков готовы наказать так, что мало не покажется. В помощь — опять же — коллеги по потоку, которые вмиг отреагируют на просьбу своего товарища, подавшего сигнал по имеющейся в салоне рации. Причем месть порой бывает настолько жесткой, что легковушка оказывается в кювете, а ее хозяин — на земле. Впрочем, хорошо еще, что не под землей.

Также большегрузы частенько «кошмарят» драйвера, пытающегося влезть между двумя фурами после очередного скоростного обгона по встречной полосе. Дабы не давить педаль тормоза в пол, теряя траекторию и провоцируя ДТП, «дальнобой» — наоборот, поддает газку, вынуждая нарушителя замедлиться, заняв полосу позади него. Понятно, что такие действия тоже могут обернуться аварией, но свои поступки профессиональные «рулевые» аргументируют бескомпромиссной и суровой фразой — «естественный отбор».

Помимо прочего, шоферюги самосвалов и тому подобных рефрижераторов не любят тихоходов, снующих в потоке велосипедистов и, конечно же, гаишников. Впрочем, последних не чествует никто из участников дорожного движения и, вероятно, это взаимно.