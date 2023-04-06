За что и как водителей легковых авто регулярно «кошмарят» дальнобойщики

Всем известно, что с дальнобойщиками шутки плохи. Подлез под грузовик в его «мертвой» зоне — оказался в ДТП, решил проучить за медленную езду — пал жертвой разборок, ибо фуроводы не бросают своих в беде, молниеносно стягивая автопоезда к месту инцидента. Однако некоторые пилоты «пузотерок» до сих пор верят в собственные силы, а заодно и ювелирное мастерство управления машиной. А зря, свинья ведь свое болото всегда найдет.
Скажем, поехал очередной лихач по обочине, пытаясь «перепрыгнуть» затор, а потом создать дополнительную «пробку» намерениями вклиниться в поток. Ползущие же в правом ряду фуры медленно, но верно начинают оттеснять хулигана. Не хватает эмоций — пожалуйста: в случае дорожной перепалки водители большегрузов быстро блокируют автохама и устраивают ему профилактическую беседу. Нередко с тумаками и ядреной бранью.
Не менее едко воспринимают пилоты длинномеров зарвавшихся «шумахеров». Мало того, что они бессистемно рыскают по дороге, так еще и подрезают многотонные махины, создавая жизненно опасные аварийные ситуации. За такое сознательное «исполнение» водители грузовиков готовы наказать так, что мало не покажется. В помощь — опять же — коллеги по потоку, которые вмиг отреагируют на просьбу своего товарища, подавшего сигнал по имеющейся в салоне рации. Причем месть порой бывает настолько жесткой, что легковушка оказывается в кювете, а ее хозяин — на земле. Впрочем, хорошо еще, что не под землей.
Также большегрузы частенько «кошмарят» драйвера, пытающегося влезть между двумя фурами после очередного скоростного обгона по встречной полосе. Дабы не давить педаль тормоза в пол, теряя траекторию и провоцируя ДТП, «дальнобой» — наоборот, поддает газку, вынуждая нарушителя замедлиться, заняв полосу позади него. Понятно, что такие действия тоже могут обернуться аварией, но свои поступки профессиональные «рулевые» аргументируют бескомпромиссной и суровой фразой — «естественный отбор».
Помимо прочего, шоферюги самосвалов и тому подобных рефрижераторов не любят тихоходов, снующих в потоке велосипедистов и, конечно же, гаишников. Впрочем, последних не чествует никто из участников дорожного движения и, вероятно, это взаимно.