Интимные подробности: Tesla призналась, что наблюдала за водителями через встроенные камеры

Что такое современный автомобиль? Гаджет на четырех колесах, который помимо своей основной задачи должен обладать навыками смартфона, без которого наша жизнь отныне и не видится вовсе. Конечно, электрический, мы ж не хотим загрязнять природу и вызывать недовольство социума. Естественно, прямое и высокоскоростное соединение с интернетом — обязательное условие. Описывая эти особенности, в голове вырисовываются контуры вполне конкретной машины, вершины автоэволюции и венца творения — Tesla.

Электрическое чудо имени Илона Маска получило «трудовое красное знамя» по всему миру как самый современный и технологичный автомобиль. Да она даже обновляется периодически, получая новые опции и функции через интернет! Звучит, безусловно, впечатляюще, однако у медали есть и обратная сторона. И она — крайне нелицеприятная. Если честно, даже возмутительная: интимные подробности частной жизни владельцев автомобилей марки, происходящие в салоне машины, без предупреждения снимались скрытыми встроенными камерами, а после транслировались и распространялись.

Бывшие работники Tesla в интервью Reuters рассказали, что с 2019 по 2022 год в корпоративных чатах они «перекидывали» друг другу информацию, поступавшую с камер, установленных внутри автомобилей. «В кадр» попали преступления, наезды на пешеходов, а так же интимные эпизоды, которые после распространялись, нередко становясь мемами.