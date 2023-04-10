Интимные подробности: Tesla призналась, что наблюдала за водителями через встроенные камеры

Что такое современный автомобиль? Гаджет на четырех колесах, который помимо своей основной задачи должен обладать навыками смартфона, без которого наша жизнь отныне и не видится вовсе. Конечно, электрический, мы ж не хотим загрязнять природу и вызывать недовольство социума. Естественно, прямое и высокоскоростное соединение с интернетом — обязательное условие. Описывая эти особенности, в голове вырисовываются контуры вполне конкретной машины, вершины автоэволюции и венца творения — Tesla.
Электрическое чудо имени Илона Маска получило «трудовое красное знамя» по всему миру как самый современный и технологичный автомобиль. Да она даже обновляется периодически, получая новые опции и функции через интернет! Звучит, безусловно, впечатляюще, однако у медали есть и обратная сторона. И она — крайне нелицеприятная. Если честно, даже возмутительная: интимные подробности частной жизни владельцев автомобилей марки, происходящие в салоне машины, без предупреждения снимались скрытыми встроенными камерами, а после транслировались и распространялись.
Бывшие работники Tesla в интервью Reuters рассказали, что с 2019 по 2022 год в корпоративных чатах они «перекидывали» друг другу информацию, поступавшую с камер, установленных внутри автомобилей. «В кадр» попали преступления, наезды на пешеходов, а так же интимные эпизоды, которые после распространялись, нередко становясь мемами.
Сотрудники Tesla так же регулярно разглядывали придомовую территорию и гаражи автовладельцев. Дело в том, что для управления автопилотом, которым славится «Тесла», необходимо много видеокамер, однако владельцев никто не предупредил, что сотрудники производителя имеют к ним доступ. Здесь должна быть шутка про заклеенную камеру на ноутбуке, но уже как-то не смешно.
Тенденции современных автостроителей, горячо страждущих быть со своими клиентами настолько близко, что последние никак не могут избавиться от «чувство локтя» и стойкого дыхания в затылок. Всем ли это понравится? Стоит ли оперативное обновление мультимедийки и прочие плюшки последующими, зачастую не красящими, картинками во всемирной паутине? А с учетом возможности передачи «тяжелых» видеокадров, разговаривать по телефону или с соседом нужно тщательно подбирая слова и темы.
Иначе вероятно повторение ситуации, намедни разрушившей карьеру одного крайне видного продюсера и его талантливой супруги. Так что стоит чуть вежливее относиться к ценам на старый-добрый бизнес-класс, который не имеет доступа в интернет. Такими темпами он только подорожает в ближайшие годы.