Попытка номер два: ГАЗ подал еще один иск к Volkswagen

В картотеке Арбитражного суда Нижегородской области появилось дело по иску автомобильного завода ГАЗ к российскому филиалу Volkswagen AG. Сумма иска заявлена в размере 28,4 млрд. рублей. Подробностей дела не приводится. Ранее арбитражный суд уже преступил к рассмотрению другого иска «Горьковского автозавода» к немецкой компании. В нем отечественный автопроизводитель требовал взыскать с «немцев» 15,6 млрд. рублей убытков, понесенных им из-за прекращения сборки автомобилей Skoda на мощностях ГАЗа.

В качестве обеспечительной меры по тому делу суд наложил арест на активы ООО «Фольксваген Груп Рус», включая и калужский завод VW. На прошлой неделе представители немцев убедили арбитраж снять арест с предприятия. Что вновь сделало возможной его продажу российскому автодилеру «Авилон», который, как уверяют некоторые СМИ, делает это в интересах китайской Chery, планирующей развернуть в Калужской области сборку своих авто. Очередной и еще более внушительный иск со стороны ГАЗ грозит новым арестом заводу VW в России и заморозке планов китайцев.

По данным немецкого издания Spiegel, на контроль над сборочными мощностями VW в России ранее претендовал экс-председатель совета директоров «Группы ГАЗ» и бывший глава концерна Magna Steyr Зигфрид Вольф. Якобы он даже обращался к Президенту РФ Владимиру Путину за поддержкой проекта по выпуску в Калуге (совместно с ГАЗом) автомобилей под брендом «Волга». Суммарные объемы производства планировались на уровне 270 000 авто в год. Под это дело Вольф просил инвестиции в размере 60 млрд. рублей. Не исключено, что новый иск ГАЗ к российскому Volkswagen связан с этой ситуацией. Характерно, что в «Группе ГАЗ» порталу «АвтоВзгляд» отказались ее комментировать.