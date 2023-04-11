Представлен новый русский грузовик БАЗ

Модель практически полностью собрана из российских комплектующих. Двигатель — ЯМЗ−6531 мощностью 422 л. с., отвечающий классу «Евро−5», трансмиссия — механическая «девятиступка» ЯМЗ−1909 с демультипликатором и «раздаткой». А подвеску и транспортные оси с грузоподъемностью 12 тонн разработали умельцы АО «Брянский автомобильный завод».

БАЗ-S36A11 похвастает наличием системы кондиционирования, а также автономным отопителем, графической панелью приборов и телематикой. Вероятно, электронику для нового русского грузовика предоставили партнеры из КНР. Сам проект — дело рук мастеров Инжинирингового центра Обуховского завода. Глава Минпромторга Денис Мантуров лично прокатился за рулем большегруза и ожидаемо остался доволен.

Кстати сказать, в Брянской области вскоре наладят и производство легковых автомобилей, призванных играть в бюджетном ценовом сегменте. Ожидается, что потребителям явят доступные модели а-ля Renault Logan, построенные при участии компаньонов из Поднебесной.