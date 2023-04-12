КамАЗ представил две новые модели

Оба автомобиля являются «копипастами» китайских JAC, хотя многие автокомпоненты, использованные при производстве, созданы руками российских специалистов.

По информации телеграм-канала «Русский автомобиль», обе модели обзаведутся дизельными агрегатами объемом 2,2 литра китайского, вероятно, производства. Моторы способны развивать до 122 сил мощнгости и 320 Нм тяги, а аккомпанировать им призваны механические «пятиступки».

Впрочем, со временем силовая гамма может поменяться. Во всяком случае, этого не исключают представители «Тракс Восток Рус». О ценах и спецификациях будет объявлено ближе к старту продаж.