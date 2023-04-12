КамАЗ представил две новые модели

Фото производителя
В мае на рынок поступят две новые модели Камского автозавода — «Компас 5» полной массой до 3,5 тонн и «Компас 6» — до 5,6 тонн. Производство налажено на бывшем предприятии «Даймлер Камаз Рус», переименованном в «Тракс Восток Рус». С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Оба автомобиля являются «копипастами» китайских JAC, хотя многие автокомпоненты, использованные при производстве, созданы руками российских специалистов.

По информации телеграм-канала «Русский автомобиль», обе модели обзаведутся дизельными агрегатами объемом 2,2 литра китайского, вероятно, производства. Моторы способны развивать до 122 сил мощнгости и 320 Нм тяги, а аккомпанировать им призваны механические «пятиступки».

Впрочем, со временем силовая гамма может поменяться. Во всяком случае, этого не исключают представители «Тракс Восток Рус». О ценах и спецификациях будет объявлено ближе к старту продаж.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
12 апреля 2023
285