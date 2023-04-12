В сеть «слили» фотографии новейшего кроссовера LADA X-Cross 5

На дилерской конференции LADA, прошедшей 12 апреля в федеральной территории «Сириус» в Сочи, АВТОВАЗ «засветил» свою новую модель — X-Cross 5. Она оказалась перелицованным FAW Bestune T77 — переднеприводным «городским кроссовером», как его классифицирует китайский производитель. Собирать машину, по всей видимости, будут на мощностях бывшего ниссановского завода в Северной столице.

Что касается «оригинального» FAW Bestune T77, то для российского рынка этот SUV комплектуется 160-сильным 1,5-литровым наддувным мотором и двумя КП — 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом». Отечественные дилеры FAW предлагают его по цене от 2,17 млн. рублей за базовую версию, а в топовой комплектации китайская модель стоит от 2,4 млн.

Telegram-канал «Я за рулем», опубликовавший изображения LADA X-Cross 5, ничего по поводу цен LADA X-Cross 5 не говорит. Представители же АВТОВАЗа отказались официально комментировать «слив» информации о своей новой модели. Однако источник, близкий к компании, подтвердил порталу «АвтоВзгляд» подлинность автомобиля на фото.