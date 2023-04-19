Voyah открыла прием заказов на новый премиальный седан Passion

У себя на родине автомобиль получил модельное имя Zhuiguang, но на российском рынке ему досталось более благозвучное название Passion. Серийная модель стала воплощением концепта I-land с агрессивным дизайном, не лишенным элегантности.

Как сообщают представители компании, «новый флагманский полноприводный электроседан вобрал в себя все самое лучшее от моделей представительского класса и настоящих суперкаров: комфорт класса люкс и непревзойденную динамику».

Электроседан оснащен силовой установкой с пиковым крутящим моментом, равным 730 Нм. Первую «сотню» с места Voyah Passion разменивает за 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничивается отметкой в 210 км/ч.

Россиянам будут доступны две модификации авто: с батареей емкостью 82 кВт и запасом хода в 483 км, а также версия с аккумулятором 109 кВт и «дальнобойностью» в 608 км.

Стоит добавить, что на электрокар Voyah Passion распространяется пятилетняя гарантия или 100 000 километров пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.

Как уже было сказано, стол предварительных заказов для российских потребителей уже открыт. Цены, правда, пока не называются. Впрочем, и без того понятно, что доступными они не будут.