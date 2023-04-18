Почему каждый водитель должен знать о центре тяжести своей машины

От распределения центра тяжести зависит не только устойчивость машины, но и ее управляемость. Нагрузка по осям в обычной легковушке, как правило, раскидывается в равных долях. И перегрузив автомобиль, водитель рискует запросто сместить его центр тяжести. А это грозит не только потерей траектории, но в ряде случаев и опрокидыванием. Ведь если засунуть в багажный отсек много больше, чем рекомендует автопроизводитель, то нагрузка может аукнуться смещением точки максимального веса транспортного средства.
Куда хуже, если превысить допустимую массу при установке багажного бокса на крышу автомобиля. Машину может штормить от ветра даже на небольших скоростях, ухудшая устойчивость и вынуждая водителя нервничать. Доказанный факт: высота центра тяжести оказывает влияние на перераспределение нагрузки между колесами, особенно при ускорении и замедлении. Аналогичный эффект происходит и в поворотах, а также при маневрировании.
Проще говоря, чем выше центр тяжести, тем хуже стойкость машины и выше ее парусность. Даже небольшие крены или изъяны дорожного полотна могут сыграть с водителем злую шутку — авто не только рискует «убить» подвеску и колеса, но и банально вылететь с трассы.
Именно поэтому инженеры при проектировании автомобилей уделяют повышенное внимание тому, чтобы центр тяжести размещался предельно максимально к поверхности дороги. В качестве примера возьмем спортивные болиды, фактически вплотную прилегающие к дорожному полотну. А теперь представьте подъемный кран, который резко заходит в поворот или экстренно замедляется. Разница, как говорится, налицо. Да что там говорить, если те же кроссоверы и внедорожники с увеличенным клиренсом будут гораздо менее устойчивы, нежели иная «пузотерка».
Нелишним будет упомянуть и про силу тяжести. Это когда вес автомобиля сосредоточен в его центре тяжести. На что она влияет? Да все на то же, на безопасность. Ведь едущая по прямой машина сохраняет устойчивость до тех пор, пока линия действия силы тяжести не выйдет за пределы периметра четырех колес, фактически являющимися точками опоры «железного коня».
Иначе говоря, когда вектор направления силы тяжести покинет площадь, ограниченную колесами, автомобиль мгновенно утратит свойства устойчивости. Причем как поперечной, так и продольной. К примеру, вкручиваясь в резкий поворот на высокой скорости, показатель силы тяжести сдвигается во внешнюю сторону поворота под воздействием инерции на авто. Опрокинуться или перевернуться — проще простого. Похожая ситуация характерна для неприлично резкой рулежки на скоростях, а также аварийного торможения на склоне и участках со скользким покрытием.