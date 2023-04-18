Почему каждый водитель должен знать о центре тяжести своей машины

От распределения центра тяжести зависит не только устойчивость машины, но и ее управляемость. Нагрузка по осям в обычной легковушке, как правило, раскидывается в равных долях. И перегрузив автомобиль, водитель рискует запросто сместить его центр тяжести. А это грозит не только потерей траектории, но в ряде случаев и опрокидыванием. Ведь если засунуть в багажный отсек много больше, чем рекомендует автопроизводитель, то нагрузка может аукнуться смещением точки максимального веса транспортного средства.

Куда хуже, если превысить допустимую массу при установке багажного бокса на крышу автомобиля. Машину может штормить от ветра даже на небольших скоростях, ухудшая устойчивость и вынуждая водителя нервничать. Доказанный факт: высота центра тяжести оказывает влияние на перераспределение нагрузки между колесами, особенно при ускорении и замедлении. Аналогичный эффект происходит и в поворотах, а также при маневрировании.

Проще говоря, чем выше центр тяжести, тем хуже стойкость машины и выше ее парусность. Даже небольшие крены или изъяны дорожного полотна могут сыграть с водителем злую шутку — авто не только рискует «убить» подвеску и колеса, но и банально вылететь с трассы.