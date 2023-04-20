Кроссовер «Москвич 3» получил массу новых опций

Фото: «Москвич»
Официальные дилеры возрожденного бренда приступили к приему заказов на кроссовер «Москвич 3» в комплектации «Комфорт». За автомобиль с расширенным списком оснащения просят 2 250 000 рублей — на 215 000 больше, чем за машину с аналогичными силовыми агрегатами, но в исполнении «Стандарт».
Кристина Извекова

В отличие от версии «Стандарт», «Комфорт» подразумевает полностью светодиодную оптику, систему предупреждения о лобовом столкновении, мониторинг рядности движения и мертвых зон, круговой обзор, функцию автоматического управления дальним светом, цифровую приборную панель с 10,25-дюймовым дисплеем, отделку кресел эко-кожей, а также боковые подушки безопасности и обогрев сидений для водителя и переднего пассажира.

Что касается силовых агрегатов, то кроссоверы «Москвич 3» предлагаются в новом исполнении лишь с вариатором. Напомним, что в версии «Стандарт», помимо бесступенчатой трансмиссии, также доступна шестиступенчатая «механика». Двигатель тот же — 1,5-литровый турбомотор на 150 сил (других в гамме и нет). Привод — безальтернативно передний.

Рекомендованная цена старшей комплектации «Комфорт» — 2 250 000 рублей. «Стандарт» же просит за себя сейчас 1 970 000 (модификация с «ручкой») или 2 035 000 целковых (версия с вариатором).

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, китайские авто
20 апреля 2023
440