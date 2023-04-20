Новая китайская марка Jaecoo официально выходит на российский рынок

В рамках ХХ международного автосалона в Шанхае Omoda и Jaecoo были представлены на суд общественности как независимые автомобильные бренды. Хотя изначально предполагалось, что продукция «Джеку» будет продаваться под «Омодой» либо с шильдиками «Чери». Последней, к слову, и принадлежат обе марки.

Представители свежеиспеченного бренда Jeacoo официально подтвердили, что свою работу в России будут вести как самостоятельная единица. В портфеле компании пока всего две модели, и обе — кроссоверы. Как заявляет сам автостроитель, «автомобили адресованы клиентам с утонченным вкусом». Спасибо — как раз для нас.

Технические подробности о новинках нам обещают сообщить позднее. Зато известно, что до конца 2023 года новоявленные SUV появятся в 120 дилерских центрах, объединяющих марки Omoda и Jaecoo, по всей России. Что ж, с нетерпением ждем.