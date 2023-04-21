Объявлены цены на новейший кроссовер Geely Boyue Cool

В КНР дилеры приступили к приему заказов на новейший кроссовер Geely Boyue Cool. В автосалонах машина появится 26 апреля. Сообщается, что модель ориентирована на молодежную аудиторию. Габариты новинки — 4510х1865х1650 мм. Длина колесной базы 2701 мм: на 30 мм больше чем у Geely Atlas.

Заметим, что «морда» новинки, практически как у всех современных китайских кроссоверов, получила «матричного» дизайна радиаторную решетку, тоненькие фары и вертикально расположенные линейные ДХО. Задний стопсигнал (как того требует современная китайская автомода) растянут по всей ширине кузова под стеклом пятой двери. Задние фонари — Y-образной формы. Из-под заднего бампера торчат четыре выхлопные трубы.

Салон Boyue Cool оснащен 10,25-дюймовым монитором приборной панели. Доступ к мультимедийной системе организован через 13,2-дюймовый экран, расположенный вертикально на центральной консоли. Вычислительная платформа машины поддерживается 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8155 и 16 ГБ оперативной памяти. Система умеет использовать голосовые команды и опцию распознавания лиц. У Geely Boyue Cool имеется и система помощи водителю, включающая интеллектуальный круиз-контроль, а также функции автономного экстренного торможения при угрозе столкновения и аварийного удержания полосы.

SUV вооружен четырехцилиндровым 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л. с. Он работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Сообщается, что до 100 км/ч машина разгоняется за 7,9 секунды. В Китае Boyue Cool стоит 109 000—129 000 юаней, что эквивалентно «вилке» в 1,2—1,6 млн. рублей.