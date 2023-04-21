Omoda рассекретила список всех новинок и сроки их запуска в России

Как не трудно догадаться, открывает список заявленных премьер седан Omoda S5 — цены и спецификации модели, к слову, уже обнародованы. Первая партия автомобилей появится у дилеров в мае.

В июле линейку S5 пополнит версия GT с агрессивными элементами дизайна, иным оформлением интерьера и более мощным бензиновым мотором.

Кроме того, на рынке появится два кроссовера под независимым брендом Jaecoo, которые будут продаваться как на базе дилерских центров Omoda, так и в своих собственных шоу-румах. Автомобили для России получили названия J7 и J9.

«Первые омологационные автомобили уже прибыли в Россию, сейчас мы запускаем процесс их сертификации. Первая модель — кроссовер Jaecoo J7 — готовится к запуску продаж в сентябре, но уже в августе откроется прием предварительных заказов и появится возможность забронировать автомобиль онлайн. Вторая новинка — кроссовер Jaecoo J9 — поступит к дилерам ближе к концу 2023 года. И это ни разу не Chery Tiggo 9, как почему-то многие подумали, а совсем другой автомобиль. Добавлю, что Jaecoo — это глобальный бренд, и сейчас мы прорабатываем маркетинговую стратегию, подбираем амбассадоров, ведем плотную работу по подготовке к запуску», — рассказал в интервью порталу «АвтоВзгляд»глава марки Omoda в России Виктор Нащанский.

А завершит парад премьер в 2023 году первый электромобиль бренда «Омода» — кроссовер Omoda C5 EV, чей старт продаж на российском рынке запланирован в октябре-ноябре.