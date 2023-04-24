Перерождение: завод SAAB вновь приступает к работе

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На запылившейся машиностроительной площадке SAAB в шведском Трольхеттане начнут производить новые силовые установки. Правда, совсем не для автомобилей SAAB. Входящая в Volvo Car компания Polestar, решившая арендовать простаивающие мощности, приступит к разработке и испытаниям агрегатов и батарей для собственных новинок.
Мирон Горин

По информации Automobilwoche, на «саабовских» площадях китайско-шведский бренд Polestar намерен инициировать работы над электрическими моторами и аккумуляторными батареями для моделей Polestar 5 и Polestar 6.

Кстати, Polestar представил на Шанхайском автосалоне электрическое кросс-купе Polestar 4, а также вседорожник с индексом 3, построенный на той же платформе, что и новейший Volvo EX90. А помощь в развитии шведских брендов оказывает китайская Geely, которая, к слову, в Шанхае показала новое семейство Galaxy, куда войдет целая россыпь новинок, построенных на единой архитектуре для гибридов и электрокаров.

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24 апреля 2023
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