Перерождение: завод SAAB вновь приступает к работе

По информации Automobilwoche, на «саабовских» площадях китайско-шведский бренд Polestar намерен инициировать работы над электрическими моторами и аккумуляторными батареями для моделей Polestar 5 и Polestar 6.

Кстати, Polestar представил на Шанхайском автосалоне электрическое кросс-купе Polestar 4, а также вседорожник с индексом 3, построенный на той же платформе, что и новейший Volvo EX90. А помощь в развитии шведских брендов оказывает китайская Geely, которая, к слову, в Шанхае показала новое семейство Galaxy, куда войдет целая россыпь новинок, построенных на единой архитектуре для гибридов и электрокаров.

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