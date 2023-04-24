Почему прогнозы экспертов авторынка почти никогда не сбываются

Никто не станет отрицать, что авторынок, как и любой другая отрасль экономики страны, функционирует по определенным законам. Однако это создает иллюзию, будто знакомство с ними позволяет фактически вычислять будущее. То есть непринужденно ставится логический знак равенства между сформулированной кем-то моделью и реальностью, которая обязана наступить.

На самом деле знание законов авторынка — не более чем систематизированный кем-то набор данных о процессах, происходивших в прошлом. Фактически мы берем некий архив событий, выявляем среди них какие-то закономерности и искренне надеемся, что они сохранятся и в будущем. При таком взгляде на «анализы и прогнозы» их серьезность уже начинает смешить. Почему? Для ответа не этот вопрос достаточно сравнить рыночные тенденции, казавшиеся нам актуальным, к примеру, в 2015 году, с теми, что доминировали в 2020-м, а потом мысленно наложить их на механизмы, управлявшие сегментом в 2022-ом. Ну и как, много совпадений?

Да, теперь-то мы в курсе, что бывает вот так-то, так-то и так-то. Но как эти данные могут нам помочь сформировать по-настоящему достоверные оценки авторынка России, скажем, в 2024 году? Или с математически допустимой погрешностью предсказать события на нем хотя бы к финалу 2023-го? Характерно, что подобные соображения совершенно не мешают отечественным автоэкспертам фонтанировать своей экспертизой.