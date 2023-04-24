Самые популярные в России иномарки дешевле 1 000 000 рублей

Что касается конкретных моделей, то самым продаваемым в период с января по март 2023 года оказался американский Ford Focus со средним ценником в 470 000 рублей и долей сектора в 2,1%. Вторым по популярности у нашего брата идет корейский Hyundai Solaris за 779 000 рублей и долей рынка, равной 1,7%. За 780 000 в среднем можно купить «двоюродную» Kia Rio, чья доля упала до 1,5%. Немецкий VW Polo попросит за себя около 740 000 в российской валюте, а чешская Skoda Octavia — на 10 000 больше.

Помимо прочего, в десятку самых продаваемых подержанных иномарок в России вошли германский Volkswagen Passat со средней ценой в 380 000 рублей, французский Renault Logan за 350 000 и корейский Kia Sportage, который, правда, дешевле 1,3—1,4 миллиона, увы, на рынке не найти.

Примечательно, что русские люди стали активно скупать большие рамные внедорожники. И самыми востребованными из них оказались японский Toyota Land Cruiser, включая Prado, а также отечественный УАЗ «Патриот».