«Автодом» возобновит поставки запчастей для Mercedes

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Крупная отечественная дилерская сеть «Автодом» закрыла сделку по приобретению завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Это хорошая новость для владельцев машин с трехлучевой звездой на капоте. Теперь обслуживать транспортные средства станет чуть легче.
Виктор Васильев

Отныне «Автодом» возьмет на себя как гарантийную поддержку, так и постгарантийное обслуживание. А возобновление поставок запчастей с центрального склада существенно сократит сроки ремонта у официальных дилеров. Вот только дату пока не называют.

Остается открытым лишь вопрос блокировки сервисных баз. Без доступа к ним невозможно ремонтировать современные модели Mercedes-Benz, и особенно электромобили. Последние вообще превращаются в недвижимость, скажем, при поломке электромотора или сбоях в электронике. Более того, немцы продолжают гнобить нашего брата. Так появилась информация, что действие электронного сервиса Mercedes me ID на территории России прекращено.

Что касается завода в Подмосковье, то его планируют перезапустить. Ожидается, что на этих мощностях станут собирать машины китайского премиального бренда Hongqi.

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25 апреля 2023
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