«Автодом» возобновит поставки запчастей для Mercedes

Отныне «Автодом» возьмет на себя как гарантийную поддержку, так и постгарантийное обслуживание. А возобновление поставок запчастей с центрального склада существенно сократит сроки ремонта у официальных дилеров. Вот только дату пока не называют.

Остается открытым лишь вопрос блокировки сервисных баз. Без доступа к ним невозможно ремонтировать современные модели Mercedes-Benz, и особенно электромобили. Последние вообще превращаются в недвижимость, скажем, при поломке электромотора или сбоях в электронике. Более того, немцы продолжают гнобить нашего брата. Так появилась информация, что действие электронного сервиса Mercedes me ID на территории России прекращено.

Что касается завода в Подмосковье, то его планируют перезапустить. Ожидается, что на этих мощностях станут собирать машины китайского премиального бренда Hongqi.