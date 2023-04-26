Evolute рассказал о комплектации нового кроссовера i-Sky

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Марка Evolute готовится представить в России третью модель в своей продуктовой линейке, которой станет электрокроссовер i-Sky. Новинка будет доступна в единственной комплектации и с безальтернативной силовой установкой мощностью 204 л. с., позволяющей преодолевать электрокару без дополнительной зарядки до 511 километров пути.
Мирон Горин

По информации представителей компании, до 80% заряда батареи кроссоверу потребуется не более 45 минут. В зависимости от эксплуатационных условий водитель может выбирать необходимый режим движения: экономичный, комфортный или спортивный. При этом в режиме «кемпинг» пользователи смогут подключать внешние устройства для питания от авто посредством розетки на 220 В.

Свою первую «сотку» с места i-Sky разменивает за 8,6 секунды, а его пиковая скорость ограничивается отметкой в 180 км/ч. Передняя подвеска — Макферсон, задняя — «многорычажка». Клиренс составляет не выдающиеся для SUV 175 мм. Впрочем, электромобиль в большей степени ориентирован для эксплуатации по городу, нежели по бездорожью.

Среди прелестей жизни, коими располагает новинка, можно отметить полностью диодную оптику, обогревы всего и вся, автономный отопитель салона, кресла с массажем, вентиляцией и памятью настроек, а также широкий спектр систем безопасности. В частности, ассистенты предупреждения о фронтальном столкновении, при экстренном торможении, движении на склоне и контроля за полосой следования. Защиту водителя и пассажиров также обеспечивают шесть «эйрбэгов», включая боковые подушки и шторки безопасности.

Кроме того, электропаркетник обучен видеть препятствия на проезжей части, в том числе при движении задним ходом, а также реагировать на пешеходов и автомобили, следующие в поперечном направлении. О ценах на Evolute i-Sky будет объявлено ближе к запуску продаж.

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26 апреля 2023
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