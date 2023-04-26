МАЗ выпустил необычный электробус

Изначально дизельный МАЗ−271 показали в 2020 году. Как передает портал Quto.ru, это была перронная модель с шестью дверями, мощной системой кондиционирования и механизмом опускания пола. Автобус стоимостью более 20 000 000 рублей имел передний привод, поскольку такая компоновка позволяла обеспечить максимальную вместимость пассажиров.

Сейчас подготовлена батарейная версия перронника — ее покажут 19 мая на транспортном фестивале «SPbTransportFest» в Северной столице. А что касается тестов экспериментального экземпляра, то они пройдут в петербуржском аэропорту Пулково.

Отметим, что Минский автозавод оказался первым предприятием на постсоветском пространстве, инженеры которого смогли разработать специализированную модель такого класса. Ее ширина — 3190 мм, длина — 14 480 мм, а высота равна 3250 мм.