Стартовали продажи LADA Granta с 16-клапанным двигателем

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АВТОВАЗ объявил о запуске продаж LADA Granta с 16-клапанным двигателем. Мотор мощностью 106 л. с. уже доступен для покупки в дилерских центрах LADA со всеми типами кузова: лифтбэк, седан и универсал. В какую сумму обойдется новая модификация «Гранты», выяснил портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Двигатель с крутящим моментом в 148 Нм обладает модулем впуска с переменным объемом. Иными словами, специальные заслонки могут менять конфигурацию впускного коллектора в зависимости от оборотов мотора, что способствует увеличению тяги на низких оборотах, а это принципиальным образом отражается на эластичности движка и его динамических свойствах.

Цены на LADA Granta с агрегатом о 16 клапанах стартуют от 865 500 рублей. За эти деньги покупатели получат авто с подушками безопасности, обогревом передних кресел, кондиционером, аудиокомплексом и другим оборудованием.

Для сравнения: прайс восьмиклапанной версии начинается от 678 300 рублей.

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27 апреля 2023
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