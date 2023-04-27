Стартовали продажи LADA Granta с 16-клапанным двигателем

Двигатель с крутящим моментом в 148 Нм обладает модулем впуска с переменным объемом. Иными словами, специальные заслонки могут менять конфигурацию впускного коллектора в зависимости от оборотов мотора, что способствует увеличению тяги на низких оборотах, а это принципиальным образом отражается на эластичности движка и его динамических свойствах.

Цены на LADA Granta с агрегатом о 16 клапанах стартуют от 865 500 рублей. За эти деньги покупатели получат авто с подушками безопасности, обогревом передних кресел, кондиционером, аудиокомплексом и другим оборудованием.

Для сравнения: прайс восьмиклапанной версии начинается от 678 300 рублей.