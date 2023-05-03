Самые ходовые в России автомобили в возрасте до трех лет

По данным специалистов аналитического отдела «Авито Авто», рыночная доля трехлетних машин в России в период с января по март составила 10,3%. Для сравнения: годом ранее это показатель не превышал и 9%. Эксперты прогнозируют и дальнейший рост популярности автомобилей этой возрастной категории.

Самой продаваемой легковушкой в стране стала LADA Granta — на долю трехлетней «вазовской» модели приходится без малого 5% от общего объема продаж в сегменте. Средний прайс — 729 000 рублей.

Второе место по популярности занимает LADA Vesta со средней стоимостью в 1 070 000 «деревянных» и долей в 3,6%, а замыкает тройку лидеров японская Toyota Camry. Претендующий на премиальность седан торгуется за 3 050 000 рублей, а его доля в сегменте оказалась на уровне 3%.