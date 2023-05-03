Самые ходовые в России автомобили в возрасте до трех лет

По данным специалистов аналитического отдела «Авито Авто», рыночная доля трехлетних машин в России в период с января по март составила 10,3%. Для сравнения: годом ранее это показатель не превышал и 9%. Эксперты прогнозируют и дальнейший рост популярности автомобилей этой возрастной категории.
Самой продаваемой легковушкой в стране стала LADA Granta — на долю трехлетней «вазовской» модели приходится без малого 5% от общего объема продаж в сегменте. Средний прайс — 729 000 рублей.
Второе место по популярности занимает LADA Vesta со средней стоимостью в 1 070 000 «деревянных» и долей в 3,6%, а замыкает тройку лидеров японская Toyota Camry. Претендующий на премиальность седан торгуется за 3 050 000 рублей, а его доля в сегменте оказалась на уровне 3%.
Четвертую позицию застолбил за собой Hyundai Solaris. Трехлетний «кореец» в среднем продается за 1 449 000 целковых, а на его долю приходится 2,8% продаж среди авто трехлетнего возраста. ТОП−5 венчает Kia K5 с долей, равной 2,2% и средним ценником в 2 478 000. Чуть меньше — 2% — «отгрыз» Kia Rio, чей средний прайс — 1 471 000 отечественных дензнаков. Столько же, к слову, освоил немецкий VW Polo, который можно купить примерно за 1 400 000 ₽
Помимо прочего, в десятку наиболее востребованных «трехлеток» вошли кроссоверы Hyundai Tucson и Creta, а также Kia Sportage. И если «Крету» еще можно выудить на «вторичке» за 1 850 000, то «Спортейдж» и «Туссон» дешевле 2 800 000 попросту не найти.
Любопытная расстановка в сегменте премиальных авто младше трех лет. Тут самым продаваемым оказался кроссовер BMW X5, отхвативший долю немногим больше 5%. Вслед за ним идет 5-серия BMW, а в догоняющих — Mercedes-Benz E-класса. Кстати, последний буквально на днях сменил поколение, перещеголяв даже старшую S-ку. Подробнее о новинке можно узнать здесь.