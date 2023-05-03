Совет Федерации постановил сделать машины в России еще дороже

Забавно, но СМИ обратили внимание на гениальное постановление Совета Федерации лишь по истечении недели со дня его принятия. Тогда сенаторы заслушали главу Минпрмторга Дениса Мантурова, воодушевились широтой и масштабом задач, стоящих перед российской экономикой, и приняли постановление «О развитии промышленности и об обеспечении технологического суверенитета РФ». Его текст оказался настолько «интересным», что практически никто из пытавшихся его изучать сограждан не дошел тогда до пункта 15 документа.

А между тем, этим пунктиком Совфед постановил «принять дополнительные меры по поддержке производства в РФ колесных транспортных средств (шасси), увеличив ставку утилизационного сбора в отношении них».

Напомним, что сейчас для колесных транспортных средств категорий M2, M3, N1, N2, N3 утильсбор составляет не менее 178 000 рублей. А при ввозе в Россию легковушки с мотором, чей объем превышает 3,5 литра, утилизационный сбор равен аж 445 000 рублей. Причем как для юрлиц, ввозящих автомобили в Россию, так для тех компаний, которые производят машины на территории нашей страны.

Но есть нюанс. Госбюджет компенсирует часть утильсбора автозаводам, выпускающим машины в России. Например АВТОВАЗу полагается максимальная компенсация, а калининградскому «Автотору», прикручивающему колеса к фактически готовым китайским авто, выплат не положено. Как известно, китайские автобренды не спешат вкладываться в создание полноценных производств в РФ.

Следовательно, повышение утилизационного сбора лишь сделает их продукцию более дорогой для конечного покупателя. А у АВТОВАЗа образуется дополнительная прибыль — он получит увеличенную компенсацию утильсбора из бюджета, но при этом сможет устанавливать «рыночные» цены на свою продукцию, ориентируясь на розничные прайс-листы подорожавших китайских конкурентов.