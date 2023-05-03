Совет Федерации постановил сделать машины в России еще дороже

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Законодатели собрались порадеть за отечественную автопромышленность и решили для начале сделать автомобили в стране еще менее доступными для граждан. Портал «АвтоВзгляд» в очередной раз поражается глубине и мощи мыслительных процессов у людей, не имеющих никакого отношения к процессам на авторынке страны.
Максим Строкер

Забавно, но СМИ обратили внимание на гениальное постановление Совета Федерации лишь по истечении недели со дня его принятия. Тогда сенаторы заслушали главу Минпрмторга Дениса Мантурова, воодушевились широтой и масштабом задач, стоящих перед российской экономикой, и приняли постановление «О развитии промышленности и об обеспечении технологического суверенитета РФ». Его текст оказался настолько «интересным», что практически никто из пытавшихся его изучать сограждан не дошел тогда до пункта 15 документа.

А между тем, этим пунктиком Совфед постановил «принять дополнительные меры по поддержке производства в РФ колесных транспортных средств (шасси), увеличив ставку утилизационного сбора в отношении них».

Напомним, что сейчас для колесных транспортных средств категорий M2, M3, N1, N2, N3 утильсбор составляет не менее 178 000 рублей. А при ввозе в Россию легковушки с мотором, чей объем превышает 3,5 литра, утилизационный сбор равен аж 445 000 рублей. Причем как для юрлиц, ввозящих автомобили в Россию, так для тех компаний, которые производят машины на территории нашей страны.

Но есть нюанс. Госбюджет компенсирует часть утильсбора автозаводам, выпускающим машины в России. Например АВТОВАЗу полагается максимальная компенсация, а калининградскому «Автотору», прикручивающему колеса к фактически готовым китайским авто, выплат не положено. Как известно, китайские автобренды не спешат вкладываться в создание полноценных производств в РФ.

Следовательно, повышение утилизационного сбора лишь сделает их продукцию более дорогой для конечного покупателя. А у АВТОВАЗа образуется дополнительная прибыль — он получит увеличенную компенсацию утильсбора из бюджета, но при этом сможет устанавливать «рыночные» цены на свою продукцию, ориентируясь на розничные прайс-листы подорожавших китайских конкурентов.

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3 мая 2023
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