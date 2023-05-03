Трактористы: как российских фермеров пересаживают с американской техники на китайскую

– Пожалуй, стоит начать с предыстории: тематика сельскохозяйственной техники не столь популярна, как автомобильная.

– Изначально я устраивалась в российское представительство американской корпорации AGCO, владеющей брендами Fendt, Valtra и Massey Ferguson — их мы и представляли. Это было полноценное представительство иностранного бренда, которым владела корпорация с полной интеграцией во все процессы. Мы занимались развитием брендов, дистрибуцией, продажей и послепродажным обслуживанием.

AGCO пришла в Россию в 2006 году, а в 2015 появилось СП с «Группой ГАЗ» для локализации в России производства тракторов. На этот проект я, собственно говоря, и пришла. И вот уже девять лет работаю. Дистрибьютор продавил локальную сборку, чтобы какую-то часть продукции собирать здесь. Я постепенно перешла в продажи, а потом — и на управление всей командой.

В итоге мы сделали для AGCO немало: доля рынка в России, например, была значительно выше, чем аналогичные показатели в Европе: 23% от всех импортируемых сельскохозяйственных тракторов. То есть среди четырех крупнейших импортеров — John Deere, CNH, Claas и AGCO — мы занимали фактически четверть и были на втором месте после «Зеленого трактора» с точки зрения продаж. Все шло более чем прекрасно.

– Но случился февраль…

– 2022-ой у нас начинался просто с фантастических предчувствий, с очень серьезного и обоснованного позитива: мы ожидали продаж на 20 млрд. рублей или порядка 2000 единиц техники, которые были уже законтрактованы и проданы. А две тысячи для нашего бизнеса — это очень много. Весь рынок сельхоз тракторов западных брендов в 2021 году составил 4000 штук. А мы только стартовали с базой заказов на половину этого объема! Мы выходили из пандемии, огромный банк заказов, отложенный спрос…

А в феврале — шок. Сезон стартует в конце марта, к этому времени техника должна быть уже в полях. И не стоять, а быть полностью готовой к работе. То есть уже с проведенным послепродажным обслуживанием. Большое количество машин, которые должны были прийти, начиная с 20 февраля, нам не отгрузили.