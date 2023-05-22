Миллион за младенца: предложена еще одна госдотация на покупку машины

Помощь российским автопроизводителям на этот раз окажут через идею господдержки молодым семьям. Предлагается создать систему денежных сертификатов, каждый из которых эквивалентен 1 млн. руб. Претендовать на них смогут при рождении первенца молодые семьи, где возраст супругов не превышает 30 лет. Потратить сертификат можно будет на авто российского происхождения. Для исключения мошеннических схем предлагается разрешить перепродажу «машины за первого ребенка» лишь по истечении пяти лет после ее приобретения.

— Автомобиль, купленный с помощью сертификата, станет хорошей мерой поддержки молодых семей. Что очень важно в условиях существующих проблем с рождаемостью в России. А то у нас в прошлом году побит антирекорд начала 2000-х по количеству родившихся детей, — рассказал один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Напомним, что на текущий год Минпромторг зарезервировал для финансирование программы льготного автокредитования 5,1 млрд. рублей. В ее рамках можно приобрести автомобили LADA, УАЗ, ГАЗ, а также модель Haval Jolion и электрокары Evolute. К участию в программе допущены лишь медики, педагоги, участники СВО и члены их семей. Они имеют право претендовать на 20-процентную скидку при оплате первоначального взноса по автокредиту. Для жителей ДФО она составляет 25%. А «электричка» Evolute с государственной скидкой доступна всем желающим. Она в данном случае равна 25%, но не более 625 000 рублей.

Все выглядит красиво, но согласно неофициальным данным, уже к концу марта от изначально выделенных на программу 5,1 млрд. рублей оставалось лишь около 600 млн. рублей на авто с ДВС и 900 млн. рублей — на электромобили. К текущему моменту и эти «копейки», скорее всего, уже закончились. С учетом этого обстоятельства, 'автосертификаты" в 1 млн. руб. для молодых семей с детьми выглядят достаточно утопичной идеей.