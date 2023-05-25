АВТОВАЗ рассказал, когда в продаже появится LADA Vesta с вариатором

Судя по всему, не успевают волжане запустить продажи новой LADA Vesta NG в двухпедальной модификации до конца 2023 года, хотя изначально и планировали. Пока же потребителям будет доступен вариант с механической коробкой передач по цене от 1 239 900 рублей. Причем как в кузове седан, так и в универсальном исполнении, включая кросс-версию с увеличенным клиренсом и защитным обвесом.

Автомобили получили продвинутый мультимедийный комплекс, интерактивный щиток приборов, 10,4-дюймовый вертикальный планшет в центральной консоли, а также другие опции.

Двигатели, положенные новой «Весте», представлены в мощностном диапазоне от 90 до 106 л. с. И с любым из них трудится ручная коробка передач о пяти скоростях. Вариатор же будет сопряжен с движком объемом 1,8 литра.