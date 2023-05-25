АВТОВАЗ рассказал, когда в продаже появится LADA Vesta с вариатором

Фото: АвтоВзгляд
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин, в настоящий момент бесступенчатая коробка передач проходит комплексные испытания в России. Первые автомобили с китайским вариатором появятся в стоке в первом квартале 2024 года.
Вячеслав Василенко

Судя по всему, не успевают волжане запустить продажи новой LADA Vesta NG в двухпедальной модификации до конца 2023 года, хотя изначально и планировали. Пока же потребителям будет доступен вариант с механической коробкой передач по цене от 1 239 900 рублей. Причем как в кузове седан, так и в универсальном исполнении, включая кросс-версию с увеличенным клиренсом и защитным обвесом.

Автомобили получили продвинутый мультимедийный комплекс, интерактивный щиток приборов, 10,4-дюймовый вертикальный планшет в центральной консоли, а также другие опции.

Двигатели, положенные новой «Весте», представлены в мощностном диапазоне от 90 до 106 л. с. И с любым из них трудится ручная коробка передач о пяти скоростях. Вариатор же будет сопряжен с движком объемом 1,8 литра.

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25 мая 2023
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