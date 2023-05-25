Как не работают санкции: еврочиновники признались в просчетах по удушению авторынка России

Жозеп Боррель, испанский социалист и верный соратник главного гинеколога Европы Урсулы фон дер Ляйн, а по совместительству Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, гордо заявил о высоком достижении подведомственной экономики: «ЕС сократил в 2022 году экспорт автомобилей в РФ на 80%».

Громче всех в этот момент хлопали в Китае, попутно возводя многочисленные памятники еврочиновнику: за всю тысячелетнюю историю Поднебесной такие подарки случались редко. Впрочем, это был не конец — старина Жозеп решил красиво закончить выступление: «Поставки машин из Старого Света в том же 2022 году в страны Центральной Азии выросли в 300 раз». Шах и мат вам, газовые, евробизнес вас играючи экспортозаместил!

Будь испанец чуточку опытнее и мудрее, он бы перед выступление залез в Википедию, да изучил состав государств Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Прям трибуна рядом с Путиным во время Парада Победы. Но это, конечно, совпадение, не иначе. Не знает большой европейский чиновник и о том, что европейскую машину в Центральной Азии могут себе позволить единицы.