Как не работают санкции: еврочиновники признались в просчетах по удушению авторынка России

Жозеп Боррель, испанский социалист и верный соратник главного гинеколога Европы Урсулы фон дер Ляйн, а по совместительству Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, гордо заявил о высоком достижении подведомственной экономики: «ЕС сократил в 2022 году экспорт автомобилей в РФ на 80%».
Громче всех в этот момент хлопали в Китае, попутно возводя многочисленные памятники еврочиновнику: за всю тысячелетнюю историю Поднебесной такие подарки случались редко. Впрочем, это был не конец — старина Жозеп решил красиво закончить выступление: «Поставки машин из Старого Света в том же 2022 году в страны Центральной Азии выросли в 300 раз». Шах и мат вам, газовые, евробизнес вас играючи экспортозаместил!
Будь испанец чуточку опытнее и мудрее, он бы перед выступление залез в Википедию, да изучил состав государств Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Прям трибуна рядом с Путиным во время Парада Победы. Но это, конечно, совпадение, не иначе. Не знает большой европейский чиновник и о том, что европейскую машину в Центральной Азии могут себе позволить единицы.
А предпочтение отдают либо всепрощающим «японцам», способным долго тянуть лямку по сложным и разбитым дорогам в тяжелейшем климате, либо активно завоевывающим рынок «китайцам». Либо — о, чудо! — собственному автопроизводителю, который зимой заводится хорошо.
Проще говоря, трехсоткратное увеличение продаж — никогда не покупали, а тут внезапно возлюбили — связано отнюдь не с привлекательностью европейского автопрома или с резким повышением уровня достатка местного населения. А с логистической цепочкой, которая чуть удлинилась, но имеет всю ту же конечную точку — Россию.
В самой же России и не пытаются скрывать, что «параллельный импорт» и прочие методики обхода запретов и рестрикций, коими вне всякого сомнения поделился с нами дружественный Иран, полвека проживающий под ограничениями — можно и нужно активно применять. Да, стало сложнее и дольше, порой дороже, но многочисленные соседи хотят зарабатывать. А денег и прочих богатств в России много. Пример грузинской президентши, которая очень хотела сохранить рукопожатное лицо, но кто ж ее спрашивал, в этом смысле весьма показателен.
Деньги решают, а не политические реляции. Поэтому «параллельный импорт» и прочие антисанкционные решения будет существовать ровно до момента начала официальных поставок. Ведь контрабандные тропы и маршруты через «третьи страны» согласованы с двух сторон — и со стороны покупателя, и со стороны, удивительное дело, поставщика.