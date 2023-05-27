АВТОВАЗ удивит новым кроссовером, китайцы — дешевыми седанами, власти — тупыми решениями: итоги недели

Начнем с главной, пожалуй, новости последних дней — цен LADA Vesta NG. Самый доступный седан попросит за себя 1 240 000 рублей, а универсал — 1 330 000. В базе автомобили оснащены системой ABS, обогревом передних кресел и зеркал, системой запуска мотора кнопкой, кондиционером, двумя подушками безопасности. А вот в более дорогих исполнениях можно, в частности, отыскать продвинутую мультимедийку с экраном на 7 или 10 дюймов, обогрев руля, камеру заднего вида, цифровую приборку, дополнительные «эирбеги».
Продажи посвежевшего флагмана должны стартовать в самое ближайшее время. А следующей тольяттинской премьерой, вероятнее всего, станет LADA X-Cross 5. Уже известно, что запуск серийного производства новинки приурочат к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) — то есть конвейер запустят плюс-минус 14 июня. Кстати, на днях первые товарные кроссоверы уже отправились к дилерам. Но вряд ли для дальнейшей продажи — скорее, просто для ознакомления.
Готовят для нас несколько приятных сюрпризов и китайцы. Так, например, Changan выкатывает на российский рынок сразу два седана: компактную четырехдверку Alsvin и более крупную Eado Plus. На первую дилеры уже принимают заказы, а вторая должна поступить в продажу в июне. Что же до цен, то за базовый Alsvin дилеры просят всего 1 650 000 рублей, а вот за простейший Eado Plus придется заплатить не менее 2 200 000.
А в продолжение темы китайских седанов новость о том, что в России стартовали продажи Omoda S5. Автомобиль С-класса предложен в трех комплектациях. Самая доступная — с круиз-контролем, обогревом передних кресел, кондиционером, круговым обзором и панорамной крышей — обойдется в 2 160 000 рублей. Две другие — на 100 и 300 тысяч дороже.
Ну а теперь о грустном. Национальный автомобильный союз (НАС) предложил запретить начинающим водителям управлять машинами с двигателями мощностью более 150 л. с. Глава объединения Антон Шапарин уже направил соответствующее письмо в МВД. Под начинающим водителем подразумевают рулевого со стажем менее трех лет. А объясняют такую инициативу желанием навести порядок на дорогах.
И еще одна неприятная новость. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об увеличении срока ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней. Это, по мнению автора инициативы, необходимо, поскольку сейчас автосервисы просто не могут уложиться в отведенный период: в стране автозапчастей остро не хватает, а из-за границы они едут слишком долго.
А подробнее обо всех самых главных событиях автомобильной жизни страны уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.