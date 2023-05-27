АВТОВАЗ удивит новым кроссовером, китайцы — дешевыми седанами, власти — тупыми решениями: итоги недели

Начнем с главной, пожалуй, новости последних дней — цен LADA Vesta NG. Самый доступный седан попросит за себя 1 240 000 рублей, а универсал — 1 330 000. В базе автомобили оснащены системой ABS, обогревом передних кресел и зеркал, системой запуска мотора кнопкой, кондиционером, двумя подушками безопасности. А вот в более дорогих исполнениях можно, в частности, отыскать продвинутую мультимедийку с экраном на 7 или 10 дюймов, обогрев руля, камеру заднего вида, цифровую приборку, дополнительные «эирбеги».

Продажи посвежевшего флагмана должны стартовать в самое ближайшее время. А следующей тольяттинской премьерой, вероятнее всего, станет LADA X-Cross 5. Уже известно, что запуск серийного производства новинки приурочат к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) — то есть конвейер запустят плюс-минус 14 июня. Кстати, на днях первые товарные кроссоверы уже отправились к дилерам. Но вряд ли для дальнейшей продажи — скорее, просто для ознакомления.

Готовят для нас несколько приятных сюрпризов и китайцы. Так, например, Changan выкатывает на российский рынок сразу два седана: компактную четырехдверку Alsvin и более крупную Eado Plus. На первую дилеры уже принимают заказы, а вторая должна поступить в продажу в июне. Что же до цен, то за базовый Alsvin дилеры просят всего 1 650 000 рублей, а вот за простейший Eado Plus придется заплатить не менее 2 200 000.