Китайская Foton везет в Россию сразу несколько новых внедорожников

«Камбэк» начался с вывода на рынок обновленного пикапа Foton Tunland, получившего модифицированную кабину с кожаным салоном и кучей «плюшек». Под капотом рамного внедорожника разместился новенький дизель с наддувом мощностью 163 л. с., а компанию ему составил гидромеханический «автомат», распределяющий тягу по обеим осям.

По информации российского офиса Foton, первая партия освеженных Tunland в количестве 200 экземпляров полностью раскуплена по предварительным заказам.

Впрочем, это не единственная новинка, уготовленная азиатами для России. Так, до конца года продуктовую линейку пополнит микроавтобус Toano, а в следующем году — пикапы семейства Mars. Правда, никаких подробностей о моделях пока не сообщается.