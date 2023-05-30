Китайская Foton везет в Россию сразу несколько новых внедорожников

Фото производителя
Похоже, китайцы из Foton решили не отставать от своих коллег по цеху, перманентно выкатывающих на российский рынок новые модели. Марка, фактически «заморозившая» свою деятельность в сегменте легковых автомобилей и LCV еще три года назад, возжелала воскреснуть. Да к тому же, с любопытным свежачком.
Мирон Горин

«Камбэк» начался с вывода на рынок обновленного пикапа Foton Tunland, получившего модифицированную кабину с кожаным салоном и кучей «плюшек». Под капотом рамного внедорожника разместился новенький дизель с наддувом мощностью 163 л. с., а компанию ему составил гидромеханический «автомат», распределяющий тягу по обеим осям.

По информации российского офиса Foton, первая партия освеженных Tunland в количестве 200 экземпляров полностью раскуплена по предварительным заказам.

Впрочем, это не единственная новинка, уготовленная азиатами для России. Так, до конца года продуктовую линейку пополнит микроавтобус Toano, а в следующем году — пикапы семейства Mars. Правда, никаких подробностей о моделях пока не сообщается.

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30 мая 2023
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