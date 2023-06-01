Самые доступные сегодня новые легковушки на российском рынке

Наиболее интересным предложением на российском рынке по-прежнему остается LADA Granta, которая торгуется за минимальные 700 000 рублей. Да и то — дилеры неохотно руководствуются рекомендованными розничными ценами завода-изготовителя, увеличивая эту планку на пару сотен тысяч.

Кстати, АВТОВАЗ сообщил, что намерен умерить аппетиты продавцов, заставив их придерживаться официальных прайсов. Как отечественный автогигант планирует это сделать, пока неясно. Вероятно, путем введения штрафных санкций или отказом от взаимодействия с конкретными точками продаж. Да, предприятию необходимо продавать свои автомобили, а не копить их на площадках, пока дилер реализует точечные машины с невероятной маржой.

Но вернемся к «Гранте». Автомобиль в классическом исполнении представлен с мотором мощностью 90 сил объемом 1,6 литра. Коробка передач — «механика» на пять ступеней. По умолчанию модель располагает полным электропакетом, электроусилителем рулевого колеса и иммобилайзером.