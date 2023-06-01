Самые доступные сегодня новые легковушки на российском рынке

Наиболее интересным предложением на российском рынке по-прежнему остается LADA Granta, которая торгуется за минимальные 700 000 рублей. Да и то — дилеры неохотно руководствуются рекомендованными розничными ценами завода-изготовителя, увеличивая эту планку на пару сотен тысяч.
Кстати, АВТОВАЗ сообщил, что намерен умерить аппетиты продавцов, заставив их придерживаться официальных прайсов. Как отечественный автогигант планирует это сделать, пока неясно. Вероятно, путем введения штрафных санкций или отказом от взаимодействия с конкретными точками продаж. Да, предприятию необходимо продавать свои автомобили, а не копить их на площадках, пока дилер реализует точечные машины с невероятной маржой.
Но вернемся к «Гранте». Автомобиль в классическом исполнении представлен с мотором мощностью 90 сил объемом 1,6 литра. Коробка передач — «механика» на пять ступеней. По умолчанию модель располагает полным электропакетом, электроусилителем рулевого колеса и иммобилайзером.
За 1 300 000 рублей можно стать владельцем новенькой LADA Vesta NG, которая уже доступна у дилеров в четырех типах кузова. Помимо 90-сильного движка, «Веста» предлагает и более производительный мотор, выдающий 106 «лошадей». В «базе» модель оснащается полностью диодной оптикой, 10-дюймовым планшетом мультимедийного комплекса, мультирулем и кондиционером. За доплату автомобиль порадует цифровой доской приборов, «музыкой» с восемью динамиками и прочими благами цивилизации.
А вот далее идут иномарки. Причем, как вы уже поняли, исключительно китайские. И самой доступной из них является седан Changan Alsvin в оснащении с 1,5-литровым двигателем мощностью 107 л. с. — на одну «лошадку» больше, чем у LADA Vesta NG. Стандартная вариация машины комплектуется «преселективом» о паре «мокрых» сцеплений, системой кондиционирования, «парящим» монитором в торпедо, круиз-контролем, парктрониками и камерой заднего вида. За весь этот арсенал дилеры попросят минимум 1 650 000 рублей.
А за не менее китайский седан BAIC U5 Plus, получивший прописку на калининградском заводе «Автотор», торговцы выудят из кошелька покупателей немногим больше 1 800 000 «деревянных». В эту сумму входит авто с 1,5-литровым агрегатом с отдачей в 113 «скакунов», сопряженным с бесступенчатой коробкой передач. Среди «плюшек» стоит отметить наличие графического кокпита, мультимедиа с 12,3-дюймовым тачпадом, кондиционер, датчики парковки и камеру заднего вида.
Еще один седан, пустивший корни на «Автоторе», получил название Kaiyi E5, а вместе с тем и самый мощный мотор среди представленных в нашем обзоре легковушек. Под капотом «китайца» установлен турбированный агрегат, «выдувающий» с «полторашки» объема 147 сил «дури». Вместо кондиционера здесь инсталлирован климат-контроль, в крыше имеется люк, а за безопасностью следят камеры кругового обзора. Богато, но дорого: в самом доступном варианте исполнения автомобиль обойдется в 1 960 000 рублей.