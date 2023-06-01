Ввоз машин без ЭРА-ГЛОНАСС продлили до 2024 года

— Правительство РФ приняло решение о поэтапном возвращении требований технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» и продлении действия постановления № 855 «Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» от 12.05.2022 с учетом новых требований до 1 февраля 2024 года, — сообщает Минпромторг.

Для автовладельцев-физлиц это означает, что до февраля будущего года при ввозе автомобиля в Россию для собственных нужд у них не возникнет необходимости оснащать его «кнопкой SOS» на базе ЭРА-ГЛОНАСС. То есть в этом смысле все остается по-старому. Кроме одного момента: теперь в Россию запрещено ввозить автомобили экологического класса ниже «Евро−2». Так же правительство решило запретить с 1 декабря 2023 года выпуск в стране машин без антиблокировочной системы тормозов.

Напомним, что решение упростить техрегламент, разрешив ставить на учет и ввозить в страну машины по его урезанному варианту, было принято 16 мая 2022 года. Тем самым была дана возможность производить и импортировать в страну автотранспорт без подушек безопасности, АБС, модуля ЭРА-ГЛОНАСС, катализаторов выхлопных и прочих автокомпонентов, которые стали недоступны из-за антироссийских санкций.