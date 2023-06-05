LADA Niva будут выпускать минимум до 2027 года

Фото производителя
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов выразил уверенность, что знаменитый внедорожник «Нива», выпускаемый автогигантом с 1977 года, встретит свой юбилей на конвейере. Автомобиль пользуется стабильным спросом, так что отправлять его в музей не собираются.
Виктор Васильев

В интервью газете «Коммерсант» глава компании рассказал, что продажи «Нивы» растут, а в следующем году она получит современный и более мощный двигатель. Напомним, модель часто ругали именно за слабый 1,7-литровый 83-сильный мотор. Г-н Соколов также выразил уверенность, что LADA Niva Classic точно доедет до своего полувекового юбилея.

От себя добавим — вездеход, сконструированный еще в СССР, сильно помог предприятию в прошлом году, когда оно оказалось в трудных условиях из-за нарушения цепочек поставок и санкций. У «Нивы» (как, кстати сказать, и у «Гранты») высокий уровень локализации (более 90%). Это и помогло вырулить из кризиса.

Теперь главное, чтобы модель не повторила судьбу ульяновской «Буханки», которая, кажется, собирается жить вечно.

АВТОВАЗ, Тольятти, производство, внедорожник, бездорожье
5 июня 2023
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