«Слоновая болезнь»: российский автопром «возродят» на всем китайском

На протяжении почти 20 лет российская автомобильная промышленность развивалась как неотъемлемой часть мирового автобизнеса. Но из-за общеизвестных событий 2022-го она оказалась в положении собаки, выброшенной взбалмошными хозяевами на мороз: выживай, мол, дальше как знаешь… Но мы же все умные и сразу увидели выход из ситуации: импортозамещение! Надо научиться самим делать все, что нам нужно, не завися от капризов иностранщины.

За прошедший год много чего было сказано на эту тему чиновниками и экспертами. А сейчас еще и Владимир Путин поучаствовал в деле спасения российского автопрома: поручил премьеру Михаилу Мишустину «рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга». И доложить к 1 августа — что тому удастся «рассмотреть».

Идея понятна: надо стимулировать производство как можно более российских по своему происхождению машин у нас в стране. Например, искусственно подняв на них спрос со стороны корпоративных покупателей — таксомоторных и каршеринговых компаний. По разным оценкам, таксомоторный бизнес России располагает примерно 440 000 машин, а каршеринговый — порядка 50 000. В сумме около полумиллиона. Заставить их всех разом пересесть на отечественное — заманчивая идея: то-то порадуется наш автопром!