Китайцы продолжают нас поражать, власти страны — обещать несбыточное, а ГИБДД — жестко шкурить: итоги недели

Премиальная китайская марка Voyah на этой неделе вывела сразу две новинки на российский рынок. Электрическую версию минивэна Dream с максимальным запасом хода в 480 км оценили в 10 млн. рублей. А седан Passion — в 8,5 млн. за младшую модификацию, способную пройти до 480 км, и в 10 млн. за старшую, которая позволяет проехать на одном заряде до 600 км. Дорого, богато. Но кому нужна вся эта «зеленая» роскошь?

Куда интереснее новость о том, что российский ценник получил кроссовер Livan X3 Pro. На старте продаж он будет стоить 1,7 млн. Причем это — цена с учетом спецпредложений: прайс без таковых пока не опубликован. Что касается силовых агрегатов, то новинку приводит в движение 103-сильный мотор и вариатор. В списке оснащения — люк в крыше, бесключевой доступ в салон, парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль и массой прочих опций.

То, что китайцы займут внушительную долю нашего авторынка, стало понятно еще в прошлом году, практически сразу после начала тех самых событий. Но такой активности не ожидали даже эксперты, которые скорректировали свой прогноз продаж новых автомобилей на 23-й год. Теперь в НАПИ уверены, что бренды из КНР реализуют не 210 000, а почти 300 000 легковушек. Пока же, по состоянию на 1 мая, они продали около 80 тысяч авто.