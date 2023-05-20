Китайцы продолжают нас поражать, власти страны — обещать несбыточное, а ГИБДД — жестко шкурить: итоги недели

Фото: globallookpress.com
На днях Voyah выкатила еще две роскошные «электрички», а дилеры Livan раскрыли рублевые цены бюджетного кроссовера X3 Pro. Китайцы идут к своей цели — захватить российский рынок. Да так уверенно, что Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) даже скорректировало годовой прогноз. Чем еще запомнится эта неделя? В ГИБДД посчитали все дорожные камеры, Владимир Путин взялся за автотуризм, белорусы нашли поставщиков комплектующих для своей первой легковушки в Самарской области. А подробнее — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Премиальная китайская марка Voyah на этой неделе вывела сразу две новинки на российский рынок. Электрическую версию минивэна Dream с максимальным запасом хода в 480 км оценили в 10 млн. рублей. А седан Passion — в 8,5 млн. за младшую модификацию, способную пройти до 480 км, и в 10 млн. за старшую, которая позволяет проехать на одном заряде до 600 км. Дорого, богато. Но кому нужна вся эта «зеленая» роскошь?

Куда интереснее новость о том, что российский ценник получил кроссовер Livan X3 Pro. На старте продаж он будет стоить 1,7 млн. Причем это — цена с учетом спецпредложений: прайс без таковых пока не опубликован. Что касается силовых агрегатов, то новинку приводит в движение 103-сильный мотор и вариатор. В списке оснащения — люк в крыше, бесключевой доступ в салон, парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль и массой прочих опций.

То, что китайцы займут внушительную долю нашего авторынка, стало понятно еще в прошлом году, практически сразу после начала тех самых событий. Но такой активности не ожидали даже эксперты, которые скорректировали свой прогноз продаж новых автомобилей на 23-й год. Теперь в НАПИ уверены, что бренды из КНР реализуют не 210 000, а почти 300 000 легковушек. Пока же, по состоянию на 1 мая, они продали около 80 тысяч авто.

В бой намерены ввязаться и белорусы — они собираются разработать собственный автомобиль, о котором на днях появились некоторые подробности. Так, стало известно, что производство машины возьмет на себя завод «БелДжи», где сейчас собирают кроссоверы Geely. А поставлять запчасти соседям будут наши самарские компании. По словам председателя правительства региона Виктора Кудряшова, варианты сотрудничества стороны уже обсудили. Правда, о чем именно они договорились и договорились ли вообще, чиновник не сообщил.

Тем временем Владимир Путин поручил правительству России разработать концепцию автомобильного туризма. А именно — набросать план подготовки соответствующей инфраструктуры: на первом этапе — для путешествий по маршруту из Санкт-Петербурга во Владивосток. Однако времени у ответственных лиц не так много — концепцию должны утвердить уже до 15 июня.

А напоследок новость о том, что ГИБДД раскрыла общее число комплексов, штрафующих водителей на российских дорогах. Выяснилось, что сейчас в стране действует 27 000 камер автоматической фотофиксации нарушений ПДД. Из них 24 000 стационарных и 3000 мобильных. Первых за последний год стало на 20% больше, а вторых — на 6% меньше. Еще из любопытного: каждый комплекс за 12 месяцев в среднем фиксирует почти 7000 нарушений.

А подробнее о самых главных событиях автомобильной жизни страны уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.

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20 мая 2023
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