В сеть утекли фотографии салона новой LADA Granta Sport

LADA Granta — самый популярный отечественный легковой автомобиль — скоро получит спортивную версию. Выпуск наладят на дочернем предприятии LADA Sport после выхода коллектива из корпоративного отпуска. Сообщается, что уже сейчас производится тестовая сборка — она же предпродакшн — и последующая калибровка машин. Более того, есть и первые снимки внутреннего убранство новинки.

Да, салон LADA Granta Sport секретом более не является: портал «Автоград» выложил первые фотографии отделки пассажирского отсека «оспортивленного» тольяттинского лифтбэка. Внимание привлекают в первую очередь красные вставки в отделке сидений, а также аккуратность сборки и подгонки, отсутствие выделяющихся или инородных элементов.

Granta Sport выглядит как уже готовый автомобиль, который отличается от серийного лишь отсутствием вин-кода и необходимых для постановки на учет документов. А значит, до появления машин у дилеров остались считанные месяцы.